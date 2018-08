Quando il torrente Renara si tinse di sangue

Il 24 agosto ricorre l'anniversario dell'eccidio di Guadine: 13 i civili uccisi dalla Decima Mas

Massa - Settantaquattro anni fa l'eccidio di Guadine ad opera della Decima Mas provocò la morte di 13 civili: sei donne e sei uomini persero la vita lungo le sponde del torrente Renara. A ricordare quel 24 agosto 1944 è Pietro Bertonelli, reduce della poco conosciuta strage di Guadine, frazione montana del Comune di Massa. Dal 2010 l'uomo, con il sostegno della scrittrice Angela Maria Fruzzetti, celebra un eccidio che rischiava di essere dimenticato, adombrato dal più conosciuto e sanguinoso sterminio di Vinca, accaduto lo stesso giorno. Le sue memorie di guerra sono contenute nel libro di Angela Maria Fruzzetti “Albertina e le altre”, e dallo scorso anno anche Guadine è entrata a far parte del triste tracciato di sangue che attraversa tutta la Toscana e che ha preso forma durante la guerra di Resistenza.



«Sono contenta che questa strage sia finalmente riconosciuta – dice Angela Maria Fruzzetti - ho visto tanta partecipazione e dalla prima conferenza del 2010 a casa di Pietro Bertonelli, il bambino sopravvisuto all'eccidio, è cresciuta la sensibilità della gente, anche dei residenti stessi della frazione. Grazie alle conferenze annuali del 24 agosto promosse dalla sottoscritta che ha poi coinvolto l'Anpi nel 2015 è stato eretto un monumento alle vittime. Ringrazio i presenti, il consigliere Giacomo Bugliani, l'assessore Lama, la vice presidente del consiglio, Mencarelli, la delegata Giorgia Garau, il presidente dell'Anpi Oliviero Bigini, Ada Antonella e Alessandra».



Per celebrare l'anniversario dell'eccidio l'associazione Eventi sul Frigido ha organizzato un evento per ricordare, in particolar modo, le voci delle donne che quel giorno vennero sacrificate. L'Anpi di Massa continua il lavoro di ricerca e documentazione dell'episodio in sinergia con la sezione di Seravezza. Durante la manifestazione anche interventi teatrali realizzati da parte di Alessandra Berti, Antonella Ianuale e Ada Maria Carioli, e alcuni pezzi del repertorio di Marco Alberti.