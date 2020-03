Protesta degli infermieri al Noa. «Si rischia il contagio senza protezioni adatte»

Massa - Infermieri senza mascherine adatte, scatta la protesta all'ospedale delle Apuane. È successo stamattina, martedì, quando un gruppo di infermieri ha inscenato una breve manifestazione spontanea prima di entrare al lavoro al pronto soccorso. A darne notizia Andrea Figaia e Enzo Mastorci della Cisl. I due sindacalisti hanno inviato una lettera al prefetto di Massa-Carrara Paolo D'Attilio per fargli presente la pesante situazione che stanno vivendo gli operatori della sanità al Noa.



Sig. Prefetto, siamo a scriverle per metterla a conoscenza della pesante situazione generale lavorativa nei contesti sanitari, con maggiori ovvie difficoltà nei reparti del Noa - Ospedale delle Apuane, interessati alla emergenza da Covid.



In pratica, ancora questa mattina, un gruppo di infermieri ha inscenato uno protesta spontanea prima di entrare al lavoro, al pronto soccorso, per mancanza di mascherine adatte.

Solo con l'arrivo delle attrezzature ritenute adeguate, le maestranze sono entrate al lavoro, liberando dal lavoro i colleghi della notte.



Nel reparto di rianimazione e di malattie infettive, al momento, data la rapida evoluzione numerica dei casi di contagio, il contesto appare ancora gestibile, sia pure con continue e crescenti difficoltà, come detto. Al limite del potenziale.



Il nuovo 'repartino' creato in Ospedale al posto della chirurgia ambulatoriale e di bassa intensità chirurgica si sta riempiendo rapidamente. La sommaria divisione tra positivi acclarati e soggetti in attesa 'esito tampone' richiede una presenza infermieristica che abbisogna di presidi e mascherine adatti allo scopo, almeno Ffp2. In pratica in quel reparto il virus è presente, e gira, in presenza ormai di decine di degenti.



Gli infermieri non hanno un luogo adatto dove spogliarsi, quando, durante il turno, abbisognano di uscire per esigenze fisiologiche; al ritorno non hanno di che proteggersi, dovendo riutillizzare quelli già usati, con evidente rischio di contaminazione. In pratica si rischia il contagio delle maestranze sanitarie e la successiva trasmissione in famiglia. E via così.



Si chiede con urgenza l'arrivo di mascherine adatte, tute ed attrezzatura necessaria per l'isolamento del professionista interessato, ed anche, per quanto riguarda il 'nuovo' repartino, una organizzazione del lavoro e logistica almeno minimamente adatta allo scopo. Inoltre considerato l'elevato numero degli asintomatici chiediamo che tutto il personale sanitario sia sottoposto a tampone.