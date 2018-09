Polstrada, Consap: «A Massa poliziotti costretti a turni di 21 ore»

La denuncia del sindacato arriva al Ministero dell'interno: «Deferito il comportamento della dirigente»

Massa - «Poliziotti spremuti come limoni, la nuova gestione del dirigente pro tempore vice questore aggiunto Serafina Di Vuolo si è fatta sentire in maniera scadente e personalizzata sottoponendo i suoi uomini a turni massacranti e a continui sacrifici». Non le manda a dire il sindacato di polizia Consap che interviene in difesa degli agenti della polstrada di Massa.



«E’ di questa settimana l’impiego di taluni che durante le ventiquattro ore sono stati costretti a lavorarne quasi ventuno! Questa situazione genera nei poliziotti notevole malcontento e frustrazione in quanto va ad incidere inevitabilmente e negativamente sull’organizzazione della vita personale e familiare del poliziotto e soprattutto ne mina la sicurezza nel servizio a causa della notevole stanchezza fisica e mentale. Cosa ancora più grave posta in essere dal Dirigente è l’atteggiamento intimidatorio nei confronti del sindacato e lesivo delle prerogative e dei diritti tale da danneggiarne l’immagine, cercando di attaccare la libera critica sindacale mediante richieste verbali e scritte, su dipendenti addirittura distolti dal loro servizio ordinario per rispondere in tal senso».



«Questo sindacato ha deferito il comportamento della dottoressa Di Vuolo agli Uffici preposti del Ministero dell’Interno richiedendo l’apertura di una inchiesta amministrativa, si riserva di valutare la denuncia per comportamento antisindacale ai sensi dell’art. 28 Legge 300/1970».