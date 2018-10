Persiani: «Su Sanac la massima attenzione del governo»

Il sindaco di Massa illustra i punti toccati durante l'incontro a Roma con il sottosegretario al lavoro

Massa - «Durante l’incontro a Roma con il sottosegretario al lavoro, Claudio Duringon, oltre a spiegare la situazione locale, la grave crisi del tessuto sociale del territorio, e chiedendo maggiore attenzione a riguardo, si è tenuto un focus particolare sul futuro di Sanac». Il sindaco Francesco Persiani spiega così la visita a Roma avvenuta qualche giorno fa durante la quale insieme al capo di gabinetto Daniele Pepe ha affrontato il tema lavoro e disoccupazione del territorio con il sottosegretario del ministero del lavoro e delle politiche sociali. E spiega che la vicenda Sanac, lo stabilimento di prodotti refrattari il cui destino è strettamente collegato a quello dell’Ilva di Taranto e della sua acquisizione da parte del gruppo Arcelor Mittal, è stata debitamente illustrata al sottosegretario.



«Abbiamo sottolineato l’importanza dello stabilimento Sanac sul territorio – dice il sindaco – l’impegno dei lavoratori e chiesto del futuro di questo impianto. L’esito è stato positivo».

«Prendendo atto il sottosegretario dopo essersi messo in contatto con gli altri del ministero del lavoro e dello sviluppo ha sottolineato l’attenzione del governo, che è massima. Ci ha rassicurato sulla tutela dell’impianto, sia sul profilo della produzione che della occupazione, quanto punto di riferimento anche nel contesto governativo».



«Abbiamo contattato la Regione e la Prefettura: passeremo alla convocazione di un tavolo che metta al centro del dibattito il lavoro. Su Sanac in particolare abbiamo ricevuto ampie rassicurazioni, non verrà toccata, è una procedura complessa a livello ministeriale e governativa, ma c’è l’occupazione da salvaguardare e il sottosegretario ha apprezzato e si è messo a disposizione per un incontro la prima metà di novembre».



Un incontro che anche il capo gabinetto Daniele Pepe ha accolto con soddisfazione: «Le istituzioni verranno da noi per verificare la situazione scioccante del territorio. Sul fronte lavoro viviamo “l’anno meno uno”».