Paura per un incendio nel bosco: le fiamme sfiorano casa e distruggono capanno

È successo nel pomeriggio in località Cà di Cecco nel comune di Massa. Un capanno degli attrezzi è andato distrutto. Intervenuti vigili del fuoco, volontari dell'Aib e la polizia per individuare gli eventuali responsabili del rogo

Massa - Paura nel pomeriggio di oggi, sabato, sulle alture di Massa per un incendio scoppiato nel bosco. I vigili del fuoco sono dovuti intervenire in località Cà di Cecco dove un rogo di vegetazione stava minacciando pericolosamente un’abitazione. Sul posto è stata inviata una squadra del Comando di Massa con tre mezzi e sette uomini. I pompieri hanno così provveduto ad arrestare l’incendio e a scongiurare il pericolo per la casa anche se un capanno per gli attrezzi vicino alla casa è andato distrutto.



Sul posto sono giunte anche una squadra dell’antincendio boschivo della Regione Toscana e i volontari dell’Aib di Massa che hanno partecipato attivamente nell’opera di bonifica dell’incendio per scongiurare la riaccensione delle fiamme. Intervenuta anche una pattuglia della polizia di Stato per i rilievi del caso e per avviare le indagini finalizzate a individuare eventuali responsabili.