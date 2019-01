Opere pubbliche, a Massa un capitolo intero dedicato alle scuole

Interventi alla Bertagnini, Paolo Ferrari e Parini. E l'amministrazione programma nuovi investimenti

Massa - Buone nuove per gli studenti e per le studentesse delle scuole di Massa. L’amministrazione comunale annuncia una serie di interventi di ristrutturazione e di adeguamento alle nuove normative, in termini di risparmio energetico e di certificazioni anticendio, che interesseranno alcuni istituti scolastici del territorio. In conferenza stampa il primo cittadino Francesco Persiani, affiancato dall'assessora all'istruzione Nadia Marnica e dall'assessore ai lavori pubblici Marco Guidi, ha illustrato piccole e grandi opere previste proprio per le strutture scolastiche di competenza comunale (che comprendono i nidi d'infanzia, le primarie e le secondarie di primo grado). Alcune delle quali sono state inserite nelle linee programmatiche di mandato: «Ci tenevamo a dedicare un capitolo a questo tema», ha esordito durante la presentazione l’assessore Guidi, anche relatore dei progetti.



Partiamo dalle novità. L’istituto Bertagnini dal prossimo anno scolastico, salvo imprevisti, potrà contare su un servizio di effiecientamento energetico in tutta la struttura. Gli uffici comunali hanno presentato il progetto in Regione Toscana e il 3 gennaio hanno ricevuto esito favorevole per l’ottenimento di 850mila euro per la sostituzione degli infissi, il collocamento di pannelli solari e l’installazione del sistema di isolamento a cappotto termico esterno. Un intervento che si terrà durante i mesi estivi per non dover chiudere la scuola e per evitare di creare disagi a chi la frequenta. Nel progetto, inoltre, è stata inserita una clausola che impegna la ditta incaricata dei lavori a «terminarli entro l’inizio del prossimo anno scolastico».



Alla scuola Parini di Romagnano un intervento più piccolo è stato attuato nelle settimane passate per risolvere il problema delle infiltrazioni di acqua all'interno delle aule. E alla Paolo Ferrari di Marina di Massa lunedì 21 gennaio inizieranno i lavori per la sostituzione della vetrata d’ingresso e dei relativi infissi, che da qualche tempo presentavano delle fratture.



«Un intervento volto alla messa in sicurezza dell’area che è stato sollecitato anche dai genitori dei bambini che frequentano la scuola», ha detto l'assessore Guidi. Nel piano triennale delle opere pubbliche sono stati previsti inoltre 250 mila euro annui da destinare alle opere di straordinaria manutenzione delle scuole e l’ente ha inoltre partecipato al bando per ottenere fondi destinati all'adeguamento alla normativa antincendio delle strutture di sua competenza.



«Laddove venisse finanziato ci permetterebbe di sistemare sotto questo profilo la Paolo Ferrari di Marina di Massa, la primaria La Salle, la primaria Ronchi e quella di Alteta». Un bando che permetterebbe di contare su circa 350 mila euro di investimento. «Sono cifre che sommate a quelle destinate dalla provincia ci permettono di dare una risposta alle scuole del territorio», ha commentato il sindaco Francesco Persiani. «Nonostante le risorse limitate stiamo iniziando un percorso che giorno dopo giorno ci permette di porre in essere le basi per la società, che partono proprio dalla scuola». Soddisfazione anche da parte dell’assessora Nadia Marnica: «nelle prossime settimane cominceremo con dei tavoli con gli uffici interni per iniziare la nuova programmazione».