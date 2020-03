Operato all'anca, morto per il coronavirus. Il dolore della figlia

Massa - Era stato ricoverato nei giorni scorsi per operarsi a un'anca all'ospedale di Sarzana. Poi l'insorgere del coronavirus che se l'è portato via in pochi giorni. È una delle terribili storie che ha vissuto una famiglia di Massa, la famiglia di Vincenzo Desiderato, 72enne, conosciuto in città per la sua passione per le macchine da scrivere Olivetti, di cui era un collezionista. Tutto il dolore di quanto accaduto e il dolce ricordo del papà è stato riportato in una lettera dalla figlia Sara. La riportiamo di seguito.



Vincenzo Desiderato era mio padre. Era così contento di essere riuscito ad anticipare l’intervento che doveva fare al ginocchio e all’anca, stanco di sopportare i dolori e i fastidi quotidiani. Aveva pregato il chirurgo di anticiparglielo quanto prima, perché non ce la faceva più. Quando l’ospedale di Sarzana l’ha contattato per informarlo che avrebbero potuto operarlo il 5 di marzo 2020 era felicissimo. Intanto in Italia si prestava attenzione al fenomeno Coronavirus, ma a Massa, come nelle nostre città vicine, era sempre visto come qualcosa di grave ma non gravissimo e ancora lontano.

L’intervento previsto è dunque stato fatto ed è andato bene. Uscito dalla sala operatoria, si è pure fatto fare una foto dove dal suo volto si evince la sua felicità, nonostante sapesse che la fisioterapia sarebbe stata lunga e faticosa.

Con mia mamma e mia zia sempre a suo fianco ha trascorso i primi giorni, fino all’8 marzo, ultimo giorno in cui sono riuscite a vederlo. Dal 9 marzo non ce l’hanno fatto più vedere, senza darci spiegazioni precise, semplicemente dicendoci che per sicurezza non potevano far entrare nessuno in reparto.

Poi l’inizio del suo calvario. Dapprima isolato in stanza da solo, con un vecchio cellulare, unico mezzo per parlarci, ci comunicava che gli facevano analisi su analisi ma senza dirgli nulla. Noi cercavamo di confortarlo, dicendogli che magari era per la sua sicurezza, ma lui aveva già capito che le cose stavano andando male e infatti è arrivata la sentenza della malattia.

Inutile dilungarsi sul drammatico e tragico cammino percorso da mio padre negli ultimi 20 giorni della sua vita, le ore di angoscia trascorse da noi a casa, ognuno in quarantena presso la propria abitazione, e da lui in ospedale, da solo. Le telefonate devastanti, dove giorno dopo giorno, lo sentivamo sempre più affannato e impaurito, dove l’unica sua preoccupazione era che la mamma e la zia, ma anche mio fratello e la mia famiglia stessimo bene.

Mi diceva addio e io non lo volevo accettare, da lui, il mio papà sempre forte e robusto, un cuore resistente e coraggioso. Tutti noi abbiamo cercato di infondergli coraggio e forza di combattere, ed eravamo fermamente convinti che ce l’avrebbe fatta, anche perché, per qualche giorno, le sue condizioni si erano stabilizzate. Invece la situazione è precipitata. Il 25 marzo è stata l’ultima volta che siamo riusciti a sentirlo per telefono e ancora non ci eravamo arresi. Invece, povero il mio papà, era troppo stanco per continuare la sua lotta e ha deciso di proseguire il suo viaggio nella Luce, lasciandoci qualche giorno dopo.

A noi non resta che attraversare il nostro inferno di dolore e avere la consapevolezza che lui ora sta bene, senza più dolori fisici. Ci manca, ci manca ogni istante, ma siamo sicuri che lo ricorderanno molte persone, che lo conoscevano per la sua infinita passione per le macchine da scrivere Olivetti, che cercava e restaurava.

Dal gruppo di facebook da lui creato (SOLO MACCHINE DA SCRIVERE) i messaggi di cordoglio fanno capire chi fosse mio padre, come uomo e come appassionato del settore. Sono sicura fosse un punto di riferimento in Italia per tutti coloro interessati a questi apparecchi, con i suoi consigli e suggerimenti ha aiutato molto. Ogni singola macchina era per lui un pezzetto di storia da riportare in vita.

Amava tanto dedicarsi al restauro di questi oggetti, avendo lavorato per tutta la vita nello stabilimento Olivetti di Massa, era nato in lui un amore profondo verso quell'azienda a cui aveva dato l'anima.

Non c'era macchina da scrivere di cui non conoscesse la storia, l'importanza, le caratteristiche.

Quelli di voi che hanno avuto il piacere di ricevere da lui una delle sue care macchine, sa quanto le amasse e quanto ci dedicasse il suo tempo.

Se ancora l'avete, tenete con cura la vostra macchina da scrivere, so che in questo modo lo farete felice.

Sicuramente, se potesse, vi saluterebbe uno per uno e vi chiederebbe di ricordarlo con un pensiero quando posate lo sguardo su quel pezzetto di storia che possedete.

Ciao papà, ti ameremo sempre e ogni giorno non mancherà un pensiero e una preghiera per te. Buon viaggio. Sara, Bruno e la tua amata Elsa.