Nascondeva in casa 16mila euro di eroina: ragazza in manette

Avrebbe potuto fruttare tanto il mezzo chilo di droga che i carabinieri con l'ausilio della Guardia di finanza hanno scovato nell'abitazione di una 28enne massese

Massa - Nascondeva tra il bagno e la cucina di casa sua oltre mezzo chilo di eroina che sul mercato avrebbe potuto fruttare fino al 16mila euro. I carabinieri dell’Aliquota radiomobile della Compagnia di Massa, con l’aiuto di quelli della stazione di Montignoso, hanno arrestato una 28enne viareggina, da tempo residente a Massa.



Nel fine settimana, poco dopo le 21, i militari dell’Arma stavano eseguendo un posto di controllo in via Magliano, all’altezza dell’incrocio con via Firenze; poco dopo hanno notato la donna che, giunta a piedi, stava cercando qualcuno, probabilmente un tossicodipendente fermato poco prima dagli stessi carabinieri. I militari l’hanno controllata e, avendola trovata in possesso di una dose di eroina, hanno deciso di approfondire la verifica, effettuando una perquisizione anche presso la sua abitazione, a Marina di Massa.



Durante l’operazione, eseguita anche con l’ausilio di una unità cinofila della Guardia di finanza e di personale della locale Questura, i carabinieri hanno trovato, oltre ai materiali usati per il confezionamento delle dosi, 520 grammi di eroina, nascosti tra la cucina e il bagno.



La donna è stata quindi arrestata per detenzione a fini di spaccio di stupefacenti e sottoposta agli arresti domiciliari. Il Tribunale di Massa, dopo aver convalidato l’arresto, ha confermato la misura cautelare nei suoi confronti in attesa del processo.