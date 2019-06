Muore a 52 anni il brigadiere capo della Guardi di Finanza

Massa - Si è spento all'età di 52 anni il militare, brigadiere capo della Guardia di Finanza, Emanuele Ciregia. L'uomo è venuto a mancare sabato, in via Silvia, a Ricortola, dove abitava con la famiglia. Ormai da qualche anno lottava contro una brutta malattia. Lascia la moglie Raffaella Borghini e le figlie, Veronica e Giulia. La salma resterà esposta a casa fino a domani, lunedì, quando alle 15.30 inizierà il funerale alla chiesa dei Quercioli.



L'uomo era stato trasferito a Massa subito dopo aver superato il concorso per entrare nella Guardia di Finanza. Viene ricordato dai colleghi come un uomo dal grande valore e per le importanti indagini svolte sul territorio nel settore del marmo.



La Voce Apuana si unisce alle fiamme gialle nel porgere condoglianze alla famiglia.