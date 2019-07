Minaccia guardia giurata con arco e frecce: ora è ai domiciliari

- Il 3 giugno scorso, senza un motivo apparente, brandendo nelle mani un arco e delle frecce, un uomo massese ha aggredito e minacciato una guardia giurata che stava transitando nei pressi della sua abitazione e che, trovandolo in strada agitato e intento ad urlare, si era permesso di invitarlo a tenere un atteggiamento più tranquillo e tale da non disturbare la quiete pubblica. L'uomo in questione è lo stesso 43enne protagonista di un violento episodio nei confronti di una giovane donna di cui abbiamo parlato QUI I carabinieri inviati in sostegno alla guardia giurata sono stati a loro volta minacciati tramite l’ostensione dell’arco che veniva impugnato con la freccia inserita e diretto verso i militari con modalità tali da far ritenere che da lì a poco, era sua intenzione colpirli con il lancio di frecce. Dopo quest’ultime minacce il soggetto ha riparato nelle pertinenze della propria abitazione mantenendo il possesso dell’Arma.A questo punto, non potendosi escludere nemmeno ipotesi di autolesionismo o di aggressione nei confronti dei familiari, è stato deciso l’intervento da parte di personale del nucleo investigativo e del N.o.rm. Di massa che, valutate tutte le priorità, i rischi della persona, attrezzandosi con tutte le protezioni passive del caso, ha fatto accesso nella proprietà dell’esagitato e, dopo una breve trattativa, lo ha convinto ad uscire dall’abitazione e farsi identificare.Le immediate ricerche degli oggetti usati per realizzare le minacce ai pubblici ufficiali hanno consentito di rinvenire sia l’arco sia le frecce che sono state subito sequestrate e poste a disposizione dell’Autorità giudiziaria. L’uomo, al momento, è recluso presso la sua abitazione, sottoposto a un rigido regime di arresti domiciliari, con vari divieti abbinati alla misura principale, il tutto, spiegano i carabinieri, per renderlo inoffensivo rispetto alla comunità.