Meningite, muore a Massa manager russa della moda

Massa - È morta lo scorso 6 agosto all'Opa di Massa (Massa-Carrara) per meningite, Alla Verber, 61 anni, manager russa, direttore moda dei grandi magazzini di Mosca Tsum e vicepresidente di Mercury distribution. La donna era in vacanza in un albergo di Forte dei Marmi con la figlia e si è sentita male il 5 agosto. Dall'Asl fanno sapere che sarebbe morta per una sepsi meningococcica sierogruppo W.



La donna era stata ricoverata all’ospedale “Versilia” (Pronto Soccorso e Rianimazione) prima di essere trasferita all’Ospedale del Cuore di Massa (OPA), dove è avvenuto il decesso.



A seguito degli accertamenti effettuati dalla Microbiologia di Lucca ieri (mercoledì 7 agosto) è stata fatta la diagnosi di sepsi meningococcica, mentre nella giornata di oggi (giovedì 8 agosto) dall’Azienda ospedaliero-universitaria Meyer di Firenze è arrivata l’indicazione del sierotipo W, una forma di infezione sporadica e non epidemica ma molto aggressiva e virulenta, che ha portato alla compromissione del funzionamento di molti organi della paziente.



In Versilia è stato messo in atto tutto il percorso della profilassi. La struttura di Igiene e sanità pubblica ha infatti già attuato le misure necessarie per le persone che hanno avuto i contatti più stretti con la donna.



L'Azienda USL Toscana nord ovest esprime la proprie condoglianze alla famiglia.