Mala-movida, droga e guida in stato di ebbrezza: in tre nei guai

Massa - L’attività di prevenzione della Polizia di Stato di Massa-Carrara è proseguita anche nel fine settimana, intensificando i controlli nel centro di Massa, con impiego di sei pattuglie dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, supportate da quattro pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine della Toscana, nel solco della programmazione disposta dal Questore, in vista delle prossime festività natalizie.



In tale contesto, gli equipaggi della Polizia di Stato, in sinergia anche con personale della Guardia di Finanza e della Polizia Municipale di Massa, hanno intensificato i controlli finalizzati alla prevenzione e al contrasto allo spaccio di stupefacenti e alla prevenzione di fenomeni di “mala movida”, a tutela dei giovani che intendono trascorrere i loro momenti di socialità in tutta tranquillità.



Nel corso delle operazioni che hanno consentito di identificare 350 persone e controllare 92 veicoli, sono stati intercettati due trentenni massesi trovati in possesso di modiche quantità di stupefacente, marjuana e hashish, che hanno tentato invano di nascondere durante i controlli, e, per questo, segnalate all’Autorità amministrativa. Inoltre è stata elevata una contravvenzione per guida in stato di ebbrezza.