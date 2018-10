L´uomo del Frigido ha detto `sì` (col suo trattore)

La figura è stata istituita dal Consorzio di bonifica per garantire la sicurezza idraulica. Il sindaco Persiani: «Giornata importante»

Massa - Valorizzare il Parco fluviale del territorio, quel tratto di circa 5 chilometri che collega l’obelisco, all’altezza delle fosse del Frigido per interderci, alla foce del fiume. Questo l’obiettivo del Consorzio di bonifica Toscana Nord 1, l’ente che si occupa del mantenimento in buono stato di argini, banchine e sponde dei corsi d’acqua. Per farlo il Consorzio ha istituito una figura ad hoc che dalla prossima settimana sarà impegnata esclusivamente in quella zona per garantire il deflusso delle acque e quindi la sicurezza idraulica. “L’uomo del Frigido” , nome simbolico scelto per l’addetto individuato per salvaguardare l’area, avrà il compito di setacciare il tratto attraverso un trattore che il Consorzio ha acquistato al costo di 40 mila euro. Nessun impegno di spesa invece per l’assunzione dell’uomo del Frigido, dipendente dell’ente di cui in questi verrà ufficialmente redatta la nomina.



«Solitamente – ha spiegato il presidente del Consorzio, Ismaele Ridolfi – realizziamo due o tre interventi di manutenzione ordinaria, fino ad arrivare a 5-6 nel caso in cui si rendano necessari. Operazioni che in passato ci sono costate circa 50-70 mila euro. Quindi è anche un’iniziativa “a risparmio” che consentirà di rendere il parco interamente fruibile da parte dei cittadini e per tutto l’anno».



Gli interventi dell’ente consortile avverranno in stretta collaborazione con l’amministrazione comunale di Massa e consisteranno nel taglio della vegetazione mantenendone comunque una certa quantità nel rispetto della fauna presente.



«E' una giornata importante, per noi, per il Consorzio di bonifica ma soprattutto è una giornata importante per il parco fluviale del Frigido» ha commentato il sindaco Francesco Persiani. «Da oggi sarà curato tutti i giorni, con un servizio dedicato ad hoc. Questo gesto significa avere cura del territorio. Abbiamo la possibilità di rendere il parco fluviale una vetrina per la città ma soprattutto un esempio di manutenzione ordinarie del nostro territorio. Ringrazio quindi il Presidente Ridolfi per garantire tutto l'anno la fruizione del parco fluviale ai cittadini di Massa, che potranno vederlo sempre pulito e curato».