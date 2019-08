L´addio della comunità religiosa a Grazia Grazzini: `Donna di grande umanità`

Massa - Si è spenta ieri pomeriggio, sabato, all'età di 77 anni, Grazia Grazzini: La donna era molto conosciuta in città per la sua appartenenza al Movimento dei Focolari, movimento laico nato nella Chiesa Cattolica che difende l'unità della famiglia, e per aver animato numerose iniziative legate al movimento religioso. Gli amici raccontano che "Aveva una grande umanità e una grande capacità di ascolto e attenzione per gli altri". La sua morte improvvisa ha lasciato attonite moltissime persone legate da un grande affetto per lei. Lascia il marito Umberto Rovelli e il figlio Marco, professore, scrittore e musicista.



I funerali si terranno domani, lunedì, alle 16 nella chiesa di San Sebastiano.