Italia Nostra: `Grazie per l´impegno nel sociale`

Massa - "Con immenso dolore dobbiamo annunciare la scomparsa della nostra carissima amica fraterna, Grazia Maria Grazzini in Rovelli". L'associazione ambientalista Italia Nostra si unisce ai messaggi di cordoglio per la scomparsa di Grazia Grazzini, venuta a mancare sabato all'Ospedale delle Apuane all'età di 77 anni dopo una lunga e sofferta degenza.



"Grazia ha aderito a Italia Nostra e sostenuto molte iniziative mentre l’amico Umberto, suo sposo, nostro iscritto e co-fondatore delle sezione da oltre vent’anni, dai tempi del suo impegno lavorativo come Direttore dell’Ufficio Provinciale del Tesoro, ha collaborato e collabora alla difesa dei beni culturali e ambientali. La scomparsa di Grazia lascia un vuoto incolmabile nella sua famiglia, nel marito Umberto e nel figlio Marco, così come nella famiglia Giampaoli da sempre vicina e fraterna, ma anche in tutta la città, in chi l’ha conosciuta e apprezzata per la profonda umanità e l’impegno sociale, nel Movimento dei Focolarini di cui era una fervida rappresentante e promotrice e naturalmente in tutti i soci di Italia Nostra".



"Un abbraccio stretto all’amico Umberto e a Marco nella speranza che il ricordo della sua vita e delle sue opere rimanga ad alleviarne la scomparsa". Le esequie si svolgeranno nella Chiesa di San Sebastiano, oggi, lunedì 12 agosto alle ore 16.