Incatenata al Comune per il fratello Walter, scomparso da tre mesi

- Si è incatenata ai pilastri del Comune per chiedere allo Stato di continuare le ricerche del fratello scomparso. Patrizia Del Freo a quasi 100 giorni dalla scomparsa del fratello Walter non perde la speranza di ritrovarlo e questa mattina si è incatenata a palazzo civico facendo appello alle istituzioni«Ai parlamentari chiedo di istituire una rete coordinata che in maniera sistematica sia messa nelle condizioni di intervenire repentinamente nella ricerca delle persone scomparse. L'utilizzo di cani molecolari poteva essere determinante per ritrovare mio fratello, subito dopo la sua scomparsa. Oggi è tardi, ma ciò che è successo a me può succedere a chiunque». Accanto alle stampe del volto del fratello, Del Freo mostra i risultati di una ricerca effettuata dalla polizia di Lucca. «La poliziotta ha provato a ricercare le persone scomparse nel database e le è apparso di tutto: ossa di uomini ritrovate, una persona scomparsa a Taranto. Negli ospedali non hanno preso la foto di mio fratello perché dicono che non possono farlo. Io vedo in tutto questo grande disorganizzazione. Per questo serve che lo Stato si impegni di più in questo campo».«Sto girando la Toscana in bicicletta e più mi muovo più devo constatare che in pochi conoscono il volto di mio fratello. Chiedo quindi al sindaco di promuovere l'affissione dei manifesti con la sua immagine in tutti i luoghi pubblici. Mio fratello ha bisogno di cure, è diversamente abile. Temo che abbia perso la memoria e questo significherebbe che in questo momento sta vivendo per strada, come un senzatetto». Per questo chiede inoltre al sindaco di:«destinare uno spazio dell'ospedale vecchio all'accoglienza dei senzatetto. Si ignora che fra loro potrebbe trovarsi qualcuno che ha perso la memoria. Magari proprio una persona a noi cara».

CAMILLA PALAGI