Il 18 Maggio a Massa 16 visite gratuite per la prevenzione dei tumori mammari

Ecco come prenotare e dove andare. L'esame comporta visita senologica ed ecografia mammaria

Massa - La prevenzione oncologica di Fondazione ANT Delegazione Massa-Carrara Lucca torna il 18 Maggio 2018 con 16 visite gratuite progetto mammella rivolto alle donne di eta` inferiore ai 45 anni d’eta`. L’esame comporta visita senologica, ed ecografia mammaria tutto cio` grazie all’impegno profuso dai Volontari della Delegazione di Massa-Carrara e Lucca nell’attivita` di raccolta fondi e grazie a tutti i sostenitori sul territorio.

Le visite nell’ambito del Progetto Mammella ANT per la prevenzione dei tumori della mammella saranno effettuate presso lo Studio Radiologico Mergoni piazza Garibaldi 9/3 Massa il 18 Maggio 2018 dalle ore 13.30 alle 19.00

Prenotazioni : 14 Maggio 2018 dalle ore 14.00 fino ad esaurimento posti chiamando il numero verde 800929203

Per conoscere il calendario mensile delle visite di Fondazione ANT nella nostra regione, e` possibile visitare la sezione Prevenzione del sito www.ant.it/toscana. Per avere informazioni sulle attivita` di Fondazione ANT nelle zone di Massa, Carrara e Lucca e offrire il proprio aiuto come Volontari, e` possibile contattare la Delegazione ANT di Massa della Fondazione al numero 349.0576511 o scrivere a delegazione.massacarraralucca@ant.it.

Contatto stampa locale Livia Seravalli, 055.5000210,3486563274, livia.seravalli@ant.it

Profilo Fondazione ANT Italia Onlus



Nata nel 1978 per opera dell’oncologo Franco Pannuti, dal 1985 a oggi Fondazione ANT Italia ONLUS – la piu` ampia realta` non profit per l’assistenza specialistica domiciliare ai malati di tumore e la prevenzione gratuite – ha curato circa 120.000 persone in 10 regioni italiane (Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto, Toscana, Lazio, Marche, Campania, Basilicata, Puglia, Umbria – dato aggiornato a dicembre 2016).