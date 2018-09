Ictus, all´Opa di Massa una tecnica innovativa per prevenirlo

È stata messa a punto dal dottor Sergio Berti e pubblicata dalla prestigiosa rivista americana "Jacc Cardiovascular Intervention"

Massa - Tecnica innovativa per la prevenzione dell’ictus da fibrillazione atriale è stata messa a punto dal dottor Sergio Berti, direttore dell’Unità Operativa di Cardiologia diagnostica ed interventistica della Fondazione Cnr “G. Monasterio” di Massa e di Pisa e dalla sua equipe nella struttura Opa di Massa. La validità di questa nuova metodica è stata addirittura certificata dalla prestigiosa rivista nord americana Jacc Cardiovascular Intervention.



La rivista, infatti, ha pubblicato i dati del Registro Nazionale Italiano relativo agli interventi transcatetere di chiusura dell’auricola sinistra per la prevenzione dell’ictus da fibrillazione atriale. In particolare l’articolo mette a fuoco la innovativa tecnica operatoria messa a punto presso la Fondazione “Monasterio” che consente di condurre l’intervento in modo completamente mini-invasivo in anestesia locale. Come è noto L’auricola sinistra è una “sacca” dell’atrio sinistro del cuore. Fa parte della normale anatomia del cuore e nel cuore normale ad ogni battito si contrae e si svuota del suo contenuto di sangue. Tuttavia, nei pazienti affetti da fibrillazione atriale questa struttura perde la sua capacità di contrarsi e quindi di svuotarsi e diventa la più importante sede di formazione di coaguli. Si stima che nei pazienti affetti da fibrillazione atriale circa il 90% dei coaguli si formi proprio nell’auricola sinistra.



Questi coaguli come già detto possono fuoriuscire dall’auricola, entrare nel circolo sanguigno, arrivare al cervello e determinare l’ictus. «Nei pazienti affetti da fibrillazione atriale è la principale fonte di coaguli di sangue – spiega il dottor Sergio Berti - che partendo ed entrando nel circolo sanguigno possono arrivare al cervello e provocare un ictus». Il dottor Berti spiega come si attua l’innovativa tecnica operatoria messa a punto presso la Fondazione Monasterio e che è riportata nell’articolo della prestigiosa rivista. «Consente – spiega il direttore - di condurre l’intervento in modo completamente mini-invasivo in anestesia locale. L’intervento consiste nel posizionare un apposito ombrellino nell’auricola sinistra chiudendone completamente l’imbocco evitando la fuoriuscita di coaguli potenziali origini di emboli e quindi ictus. L’intervento di chiusura dell’auricola sinistra è usualmente eseguito in anestesia generale per la necessità di posizionare una sonda ecografica nell’esofago».



«L’innovazione tecnologica consiste soprattutto – continua il dottor Berti - nell’utilizzare una sottile sonda ecografica di pochi millimetri avanzata attraverso una vena fino al cuore (ecocradiografia intra cardiaca). Tale dispositivo permette di “vedere” il cuore dal suo interno e guidare in modo molto preciso l’intervento, il paziente è completamente sveglio e non percepisce alcun fastidio. Evitare l’anestesia generale significa minor disagio per il paziente e minor durata dell’intervento».



Cosa succede dopo l’intervento? «Essendo l’intervento minimamente invasivo, il recupero è solitamente rapido e senza inconvenienti. Molti pazienti sono dimessi dall’ospedale entro 24 ore dalla procedura. Usualmente poi programmate visite di controllo periodiche ambulatoriali. Naturalmente non è più necessario assumere terapia anticoagulante per il resto della vita».