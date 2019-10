Esce di strada con l´auto, pauroso incidente a Romagnano

Massa - Poteva finire molto peggio l'incidente avvenuto questo pomeriggio, martedì, intorno alle 16 in una strada nei pressi della frazione massese di Romagnano. Un uomo, per cause da accertare, ha perso il controllo del mezzo ed è finito fuori strada. Fortunatamente le conseguenze non sono state gravi e il conducente, lievemente ferito, è riuscito a uscire dal veicolo in autonomia. Sul posto l'automedica e un'ambulanza che ha trasferito l'uomo all'ospedale delle Apuane. Inizialmente, vista la dinamica dell'incidente, era stato allertato anche l'elisoccorso Pegaso 1 che, però, non è stato inviato sul posto.