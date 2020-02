Derubata nella sua edicola in centro a Massa

Massa - È stata derubata da due malviventi all'interno della sua edicola. Prima l'hanno distratta e poi sono riuscite a sottrarle circa 300 euro. È successo venerdì scorso a Massa a Giancarla Ferrari, edicolante che lavora in piazza del Mercato da oltre quarant'anni. La donna sarebbe stata truffata da due donne le quali – ha raccontato – l'hanno fatta uscire dall'edicola con una scusa, riuscendo a impossessarsi del suo portafoglio.



Sul posto sono intervenuti i carabinieri per raccogliere le informazioni e le descrizioni delle due malviventi. Giancarla Ferrari ha ricevuto anche la solidarietà dell'amministrazione massese attraverso l'assessore Veronica Ravagli. «Come assessore di questa giunta – ha scritto in un post su Fb – non posso che condannare questo furto perpetrato per l'ennesima volta da dei rom. Contestualmente devo ringraziare l'Arma dei carabinieri per il lavoro che svolge ogni giorno».



«Forza Giancarla, non ti abbattere. L'amministrazione comunale è con te. Invito a chi passa dal centro di Massa ad acquistare qualcosa nella sua edicola cosicché almeno i soldi rubati le possano essere restituiti dal cuore grande dei cittadini di Massa».