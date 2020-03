Coprifuoco, 6 denunce: beccati un "vacanziere" e uno che cercava «dolce compagnia»

Massa - Sei denunciati dalla polizia di Stato nelle ultime ore a Massa per aver trasgredito il nuovo decreto firmato ieri sera dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte, essendo stati trovati in giro senza alcuna giustificazione. In questi giorni, infatti, le forze dell'ordine hanno incrementato i controlli su strade e nei caselli autostradali e da oggi, attraverso la sezione di polizia amministrativa, sono iniziati i controlli anche per verificare le chiusure dei negozi.



Inoltre da oggi è stata impiegata anche la Digos per controlli in borghese. Arrivando ai denunciati, sono due in particolare i casi da segnalare: il primo riguarda un "vacanziere". Nei giorni scorsi infatti, l'uomo, era arrivato alla Partaccia con il suo camper da Reggio Emilia, contravvenendo a tutti i divieti di spostamento regionali e nazionali. Le volanti hanno pizzicato l'uomo e, oltre ad averlo denunciato, è stato intimato a far ritorno nella città emiliana. Ricordiamo che viola le vigenti normative rischia l'arresto fino a 3 mesi e la multa fino a 206 euro.



L'altro caso riguarda un cittadino albanese pizzicato in giro nelle ore notturne sul lungomare di Marina di Massa mentre cercava "compagnia femminile" ha dichiarato agli agenti. Come per il caso precedente, l'uomo è stato sanzionato.



In tutto sono state circa 150 le verifiche con autocertificazione registrate dalla polizia di Stato: la maggior parte per motivi di lavoro (110) mentre le altre erano per motivi di salute o per quelli che facevano rientro a casa.