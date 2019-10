Colpito da un infarto, inutile la corsa in ospedale: muore un 81enne

Massa - Inizialmente i soccorsi sono intervenuti pensando ad un incidente stradale. Arrivati sul posto, in via Pellegrini davanti al Penny Market e in prossimità della Casa circondariale di Massa, hanno realizzato che quanto avvenuto pochi minuti prima non dipendeva da un scontro tra due auto. Un uomo di 81 anni, intorno alle 12.30, ha avuto un malore mentre si trovava all'interno del suo mezzo. Nonostante la corsa disperata dell'automedica di Carrara, e nonostante l'ingresso in codice rosso al Noa, i soccorsi non hanno potuto fare niente di fronte all'infarto in corso. Franco Gasperini, classe 1938, è morto di lì a poco. Sul posto sono intervenuti gli operatori della Croce Rossa di Massa, l'automedica di Carrara e una volante della Polizia di Stato.