Ci lascia Raffaele Nizza, una vita dietro l´obiettivo

Massa - È venuto a mancare all'affetto dei suoi cari, Raffaele Nizza, storico fotografo della provincia. L'uomo aveva 82 anni.

Il funerale avrà luogo giovedì 25 Giugno alle ore 15.30 nella Cattedrale di Massa dove la Salma giungerà nella tarda mattinata dall'Obitorio Comunale di Massa. Dopo le esequie la salma proseguirà per il Cimitero di Mirteto.



Nato a Marsala nel 1937, Nizza inizia sin dall'infanzia ad appassionarsi all'arte fotografica e le prime esperienze con la pellicola risalgono all'adolescenza, quando entra a far parte dello Studio di Giovanni Bulgarella.

Svolge i primi lavoretti nei luoghi della sua città e contemporaneamente coltiva la passione per il canto, in particolare per la melodia italiana.

Celebre il suo studio fotografico a Massa, sotto le logge del Duomo, che era impossibile non ammirare per via delle moltissime fotografie di personaggi più o meno noti esposte in vetrina. Ed era frequente incontrarlo proprio all'ingresso dello studio, dove non ha mai fatto mancare un saluto cordiale a clienti e passanti.



La redazione della Voce Apuana esprime il suo cordoglio e la sua vicinanza al dolore di Paola e Fabrizio Nizza e di tutta la loro famiglia.