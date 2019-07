- Il comando provinciale dei vigili del fuoco ricostruisce le fasi dell'intervento che si è tenuto poche ore fai ai Quercioli dove una casa è andata in fiamme "Questa mattina alle 6:15 circa una squadra del Comando provinciale Vigili del Fuocodi Massa Carrara, interveniva con due mezzi antincendio 5 unità più altre 4 sopraggiunte in seguito con mezzi di supporto, in viale della Repubblica al civico 105per incendio appartamento. Giunti sul posto in brevissimo tempo la situazione che si presentava alla squadra risultava parecchio grave; un incendio appartamento stava già interessando violentemente il piano rialzato di una civile abitazione con taverna, si stavapropagando alla sottostante taverna nella quale stavano dormendo una signora con 2bambini. Le piccole finestre della taverna erano protette da inferriate metalliche e ilfuoco impediva di uscire dalla taverna tramite la scala interna. L'allarme era statodato dal padre che era riuscito a saltare dalla finestra rimanendo comunque feritonella caduta. I vigili del fuoco provvedevano prontamente a tagliare le inferriate della taverna per poter entrare nel seminterrato che cominciava anch'esso ad essere invaso dal fumo dove si trovavano ancora la madre con i bambini, pertanto, muniti di autorespiratori,entravano e portavano in salvo la signora con i figli, che comunque rimanevanointossicati dal fumo. Terminate le operazioni di salvataggio ed accertatisi che non vi fossero più presenze in casa, proseguivano le operazioni di spegnimento del piano interessatodall'incendio. Nel frattempo i feriti e gli intossicati venivano consegnati agli operatoridel 118 che erano anch'essi prontamente giunti sul posto"."Il primo piano dell'abitazione andava completamente distrutto degli arredi e subivanotevoli danni strutturali per cui è stato diffidato l'uso fino al ripristino dellecondizioni di abitabilità. Nell'intervento sono intervenuti 9 unità Vigilfuoco con 3 mezzi VVF: una APS (autopompa con serbatoio di acqua), Una Autobotte con 8.000 Lt di acquaper scorta idrica e un furgone NBCR che è un mezzo speciale che contiene bomboledi aria di scorta e autorespiratori più attrezzature varie per interventi in ambitonucleare, biologico e chimico. Sul posto presenti anche una pattuglia dei Carabinieri di Massa per gli accertamenti del caso". (fotogallery in allegato)