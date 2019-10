Cade dall´impalcatura, grave 69enne

Massa - Ha fatto un volo di circa due metri e ha subìto un grave trauma toracico. Un uomo di 69 anni è caduto questo pomeriggio da un'impalcatura in via Stradella nella frazione di Ronchi (Massa, Massa-Carrara). Con ogni probabilità l'uomo si trovava lì per lavoro. L'incidente è accaduto intorno alle 15.30 quando il 69enne, per cause da accertare, ha perso l'equilibrio, finendo violentemente a terra.



L'allarme è scattato subito e sul posto si sono recate l'automedica e l'ambulanza del 118. I soccorritori hanno prestato le prime cure al ferito, il quale successivamente è stato portato all'ospedale delle Apuane in codice rosso. Intervenuti anche i tecnici della Medicina del Lavoro dell'Asl Toscana nord ovest per i rilievi del caso necessari a stabilire l'esatta dinamica dell'incidente e accertare le eventuali responsabilità.



(foto: repertorio)