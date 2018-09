Bus a fuoco, Cub: «Per questi disservizi bisognerebbe viaggiare gratis»

- «In questi anni e nelle ultime settimane si è tanto discusso e letto sui giornali le dichiarazioni degli amministratori della Ctt Nord, azienda che sta investendo su Avm, paline intelligenti, tariffazione unica e della piattaforma Teseo, di cui è stato detto e scritto dagli stessi amministratori (abbiamo scelto per il nome Teseo, richiamare una figura che arriva dal passato, dalla mitologia greca, che, con l’aiuto del famoso filo di Arianna, riuscì a superare il labirinto di Dedalo)”». Si apre così la nota molto critica di Cub Trasporti Toscana, che interviene dopo l'incendio che ha coinvolto a Massa un bus nuovo surriscaldato mentre si trovava nel deposito di via Catagnina. «Noi del Cub Toscana Trasporti – affermano – ricordiamo che i bus non vanno sulle piattaforme né sulle mitologie, ma che i bus devono circolare puliti, sicuri ed efficienti, i costi dei biglietti e gli aumenti devono andare di pari passo con il servizio che viene dato. Allo stato attuale tutti gli utenti dovrebbero viaggiare gratis visto i servizi scadenti e come la stampa e le testimonianze degli stessi utenti ci raccontano della realtà. Ribadiamo ciò che già in passato abbiamo detto, cioè che ogni autista prima di prendere il servizio cominci a fare una preghiera prima di intraprendere il servizio ogni mattina e che con grande impegno e serietà cercano i tutti i modi di portare a compimento il proprio servizio. Lo stesso auspicio che quotidianamente si ritrovano a ripetere tutti gli utenti e studenti giustamente infuriati per un servizio scadente e costi degli abbonamenti che puntualmente vengono aumentati dalla regione e dai comuni come quando, allo stesso modo, la società autostrade ogni anno fa trovare agli automobilisti gli aumenti del pedaggio per percorrere le autostrade, di cui poi crollano i ponti. Il trasporto pubblico, che per anni e anche oggi ha fatto da pozzo per attirare voti ad ogni tornata elettorale, e che puntualmente viene come ogni cosa abbandonato a se stesso ad elezioni passate. La Cub trasporti continua a puntare il dito sulla maggioranza dei comuni che per anni hanno raccontato che la privatizzazione e la nascita delle società partecipate siano un bene per il trasporto pubblico perché, a detta della politica, questa era la chiave di svolta del trasporto pubblico per renderlo efficiente per salvare anche i posti di lavoro, insomma da anni vanno in scena le stesse tragicomiche scene di un film già visto».«Adesso registriamo ciò che alla Cub ci è stato segnalato, ennesimo bus che prende fuoco, all’interno del deposito Massa, uno dei molteplici disservizi che ci vengono documentati dagli stessi cittadini con i quali la Cub ha preso contatto e con i quali abbiamo intenzione con i nostri legali di agire nelle sedi competenti. Ci rivolgeremo alla Regione e a tutte le opposizioni, chiederemo che il servizio del trasporto pubblico sia al servizio dei cittadini, che se si paga un aumento dei biglietti corrisponda ad un servizio efficiente».