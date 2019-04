Massa - Una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Massa Carrara sono intervenuti in località Cà di Cecco nel comune di Massa, per un incendio di vegetazione. Sul posto veniva inviata la squadra del Comando di Massa con tre mezzi e sette operatori per la segnalazione di un'incendio di vegetazione che si stava propagando avvicinandosi pericolosamente ad una abitazione. La squadra giunta sul posto provvedeva immediatamente ad arrestare l'incendio e a scongiurare il pericolo per l'abitazione anche se risultava comunque interessata dall'incendio una capanna attrezzi che andava distrutta nel rogo. Sul posto sopraggiungevano nel frattempo anche unità dell'antincendio boschivo della Regione Toscana ed i volontari AIB di Massa che partecipavano attivamente nell'opera di bonifica dell'incendio onde scongiurare la ripresa del fuoco. Sul posto intervenuta una pattuglia della Polizia di Stato. Sono in corso indagini per individuare eventuali responsabili.