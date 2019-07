Blitz anti-abusivismo alla Partaccia: sequestrata merce contraffatta

Massa - La Polizia municipale ha messo in atto un'operazione di contrasto all'abusivismo commerciale sul litorale massese, in località Partaccia. Nella giornata di sabato sono state impegnate due pattuglie, quattro operatori in totale, in via Baracchini, nel tratto di arenile antistante la spiaggia libera. L'intervento ha portato al sequestro di numerosa merce contraffatta, in particolari accessori di abbigliamento. Si tratta di oltre cinquanta borse e zaini riportanti il marchio falsificato di note griffe di moda come Liu Jo, Gucci, Ysl, Chanel, Prada, Burberry, Kors, Converse oltre ad cappello da baseball e una dozzina tra cinture e portafogli di varie marche. Inoltre sono stati rinvenuti una decina di piatti di ceramica ed un fornetto con coperchio sempre di ceramica, ombrelloni con i relativi appoggi ed un cappello di paglia.



La lotta al degrado e all'abusivismo rientra nelle linee di mandato dell'amministrazione di Francesco Persiani i cui provvedimenti hanno lo scopo di rendere la città più decorosa e sicura. “Ringrazio gli agenti della Polizia municipale intervenuti per aver ripristinato l'ordine su un tratto di litorale spesso affollato da venditori abusivi. Non dimentichiamo che la nostra è una città a vocazione turistica ed è importante mantenere la sicurezza sulle spiagge e lungo la costa. Inoltre con questa attività, da una parte tuteliamo i commercianti che operano correttamente, dall'altra i cittadini e i turisti sia eliminando situazioni di degrado sia da rischi legati all'uso di materiali scadenti” dichiara il sindaco Persiani.



L’azione di contrasto al fenomeno dell’abusivismo commerciale attuata dal personale della Polizia Municipale di Massa segue quelle disposte a livello nazionale. Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha promosso una decina di giorni fa un Action day per rendere più incisiva l'azione di prevenzione e contrasto di vari reati. Il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica ha disposto un'azione sinergica delle Forze dell'ordine e delle polizie locali allo scopo di realizzare servizi mirati. Anche sul nostro territorio sono stati messi in campo dispositivi volti a contrastare il degrado.