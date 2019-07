Anziano lancia rifiuti in strada, beccato dalle telecamere

Massa - «Ecco a voi il tenero "campione del mondo di lancio occulto di sacchetti". Abbiamo deciso di partire con il video più soft e passatemi anche simpatico. Ma se ognuno di noi facesse così…». Inizia così il post su Facebook pubblicato dall’amministratore unico di Asmiu, Lorenzo Porzano, e in cui viene mostrato il video di un uomo anziano, ripreso dalle telecamere della polizia municipale, in una via di Massa che lancia un sacchetto di rifiuti nei pressi di un’isola ecologica. Il video si può vedere al termine di questo articolo.



L’uomo, non sapendo di essere ripreso dalle telecamere, si è avvicinato ai cassonetti, ha tentato di aprirne uno e poi, dopo essersi girato a destra e sinistra per controllare che nessuno lo stesse guardando, con nonchalance ha lanciato il sacchetto dei rifiuti tra i due bidoni. Un comportamento che sarà sanzionato, ha detto Porzano, il quale ha annunciato anche la prossima pubblicazione video ben più gravi di abbandono di spazzatura, filmati «veramente scandalosi» li ha definiti l’amministratore di Asmiu. Ricordiamo che le multe per questo genere di infrazioni possono arrivare anche a 250 euro.