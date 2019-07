Massa - Ancora un "furbetto" dei rifiuti pizzicato dalle telecamere della polizia municipale di Massa. Come già accaduto, l'amministratore unico di Asmiu, Lorenzo Porzano, è tornato con un video diffuso via social, in cui mostra le riprese delle telecamere, avvenute pochi giorni fa, che hanno beccato un signore arrivato con la sua auto nei pressi di un'isola ecologica.



Appena accostato a bordo strada, si vede l'uomo scendere dall'auto, aprire il portabagagli (che si era premurato di riempire totalmente di rifiuti) e scaricare il tutto non solo vicino ai bidoni della spazzatura ma anche gettandone alcuni nel terreno di un privato. Nota curiosa: dopo aver scaricato tutto, prima di rientrare in macchina, l'uomo si profuma.



«Questo signore non ha fatto solo uno sfregio alla collettività, inquinando l'ambiente – ha commentato Porzano – ma anche a commettere, credo, un reato, buttando della spazzatura in un terreno privato. Un "fenomeno"!». Infine l'amministratore di Asmiu annuncia l'intenzione di chiedere all'amministrazione comunale di aumentare il valore delle multe: «Farò di tutto per fare in modo che le sanzioni vengano aumentate» ha concluso Porzano.