Amorese: «Noa al collasso». Il direttore: «Rari i momenti di sovraffollamento»

L'Asl replica al consigliere comunale di Fratelli d'Italia: «Garantite le guardie notturne e festive»

Massa - «Come ogni periodo estivo le problematiche riguardanti il Pronto Soccorso al Nuovo Ospedale per acuti aumentano a dismisura. Già dall'apertura del Noa, si erano ravvisate criticità circa il corretto funzionamento del PS, divenute col tempo, e specialmente nei mesi estivi, vere e proprie bestie nere che a loro volta vanno a sommarsi con la saturazione del servizio 118». Si apre così la denuncia di Alessandro Amorese, capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio comunale a Massa.



«Più volte – afferma Amorese – sta capitando, al personale del servizio del 118, di giungere al pronto soccorso cittadino e non avere a disposizione alcuna barella su cui adagiare il/la malcapitato/a di turno, spesso anche "in coda" insieme ad altri colleghi in attesa di poter sbarellare. Le tempistiche vanno dagli 8/10 minuti fino ai 26 come accaduto recentemente, quando un'ambulanza giungeva in giallo con un politrauma congiuntamente ad un altro mezzo anch'esso intervenuto sul medesimo sinistro per portare soccorso alla moglie dell'altro trasportato. In pratica 2 unità mobili di soccorso (di cui una con infermiere a bordo) sono rimaste non operative per oltre 25 minuti, togliendo importanti risorse al sistema 118. Nel frattempo continuavano a giungere ulteriori mezzi di soccorso che saturavano letteralmente l'accesso ambulanze del pronto soccorso e conseguentemente ulteriori inoperatività di mezzi. Ciò nonostante il personale di turno (nella fattispecie il triagista) continuava con solerzia e professionalità ad inserire i pazienti in arrivo, mentre la centrale operativa 118 reclamava l'operatività dei mezzi in maniera quasi spasmodica che ahimè erano fermi perché una persona non si può sistemare in terra come una scatola di cartone. Inoltre – prosegue – molto frequentemente, non vi sono a disposizione degli operatori 118, presidi di scorta come ad esempio le tavole spinali, con conseguente inoperatività del mezzo (per un eventuale trauma) fino al rientro in sede per il ripristino dei presidi».



«Segnalo poi – evidenzia Amorese – una novità, gravissima: l'Asl nordovest ha deciso per Massa che per tutto agosto la notte non c'è alcun medico di guardia per ortopedia, urologia, otorinolaringoiatria e chirurgia vascolare. In pratica circa quaranta posti letto (spesso si tratta di pazienti complessi e persone anziane) sono di notte senza un medico di guardia. Da settembre nei fine settimana al Noa non ci sarà l'ortopedico di guardia (fino al lunedì mattina), ma solo in reperibilità notturna su chiamata (il medico dovrà arrivare da casa). Tutto ciò è assurdo, la situazione al Noa, in questi ed altri reparti, diventa sempre più grave. Si continua solo a risparmiare sulla pelle dei cittadini. Porterò queste folli decisioni in Regione Toscana e ho depositato un'interpellanza al Sindaco di Massa, Persiani».



LA REPLICA DELL'ASL

«Relativamente alle affermazioni di Alessandro Amorese, sia il responsabile del 118, sia la direzione dell’ospedale Apuane, sottolineano che nei mesi estivi, quando la popolazione aumenta in maniera esponenziale, possono crearsi alcune difficoltà che però sono sempre state gestite con tempestività e non hanno mai creato conseguenze per gli utenti. Ciò grazie al lavoro di tutto il personale sanitario che anche nei periodi di picco, garantisce un’assistenza adeguata, lavorando con impegno e serietà».

«Nello specifico dell’ospedale di Massa, può succedere che in particolari (rari) momenti il pronto soccorso si congestioni per il contemporaneo utilizzo di tutte le barelle. Oggi, 27 agosto, erano libere 18 barelle, sarà comunque nostra cura – afferma il direttore dell’ospedale, Giuliano Biselli - reperirne altre per evitare ritardi anche di pochi minuti nella operatività dei mezzi del 118».

«Circa la mancanza di medici di guardia in 4 reparti chirurgici – continua Biselli - si chiarisce che la guardia interdivisionale chirurgica é presente fino al sabato mattina perché nel fine settimana i reparti di day e long surgery sono chiusi. In totale i letti di area chirurgica sono 66 e vengono gestiti, come previsto dagli accordi sindacali a livello regionale, grazie alla presenza di un chirurgo generale di guardia e dei reperibili delle singole specialità. Inoltre, è operativa, e nota a tutti i professionisti, la procedura per attivare l’intervento dell’anestesista e del cardiologo in situazioni di emergenza/urgenza ed eventualmente i reperibili per problemi ordinari legati alla singola specialità».

«Comunque – conclude la nota - si informa che al Noa nel turno notturno sono presenti in guardia attiva: 3 anestesisti, 1 cardiologo, 1 neurologo, 2 internisti, 2 pediatri, 1 ginecologo, 1 psichiatra, 1 chirurgo generale e 1 guardia interdivisionale di area chirurgica più i medici presenti in pronto soccorso». «Infine, anche per quanto riguarda il 118, in questi periodi di maggiore affollamento, vengono messe in atto tutte le soluzioni atte a ridurre al minimo la criticità, come la messa a disposizione da parte della Usl di presidi di scambio in più».