Albero di 60 metri crolla nel Frigido: un escavatore per rimuoverlo

Massa - Nei pressi di via dei Corsari, località La Zecca, il Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord ha rimosso diversi albero che risultavano nocivi per la sicurezza idraulica del territorio, alcuni di essi caduti in seguito alle violente piogge che hanno portato al codice arancione dei giorni scorsi. Se ne è occupato il Consorzio, le cui squadre di operai hanno ripulito in particolar modo l’area circostante al fiume Frigido: dove un pioppo, radicato all’interno dell’alveo, intraversava da parte a parte il corso d’acqua. Le attività di rimozione dell’albero, alto sessanta metri, hanno incontrato diverse difficoltà: motivo per cui, al fine di concludere l’operazione, si è reso necessario l’intervento di un escavatore.



“Grazie anche alla manutenzione ordinaria e alle segnalazioni da parte dei cittadini, il Consorzio riesce a mantenere sicuro il comprensorio – sottolinea il presidente, Ismaele Ridolfi – La costante attività di manutenzione quotidiana, anche con piccoli interventi, fa crescere la sicurezza idraulica: è questa la forza del Consorzio. I piccoli problemi, infatti, possono diventare grandi, se non vengono risolti subito”.