Addio al maresciallo Cerutti, lutto in Comune a Massa

Massa - Lutto in Comune a Massa. È deceduto all’età di 87 anni l’ex-maresciallo maggiore della polizia municipale Giovanni Cerutti, padre del geometra Almo Giampiero, dipendente di Palazzo Civico.

Cerutti ha sempre svolto il suo lavoro con diligenza e passione ricevendo diversi encomi per azioni svolte in difesa e soccorso delle persone. Era conosciuto, stimato e benvoluto da tutti anche per le doti umane che possedeva. In diverse occasioni ha collaborato con le forze dell’ordine per attività di polizia giudiziaria e per il soccorso alla popolazione in difficoltà come nel caso dei terremotati di Gemona. In Friuli, nel 1976, ebbe modo di prestare soccorso alla popolazione guidando un camion da Massa carico di provviste e di beni di prima necessità. Fu militare nei vigili del fuoco e continuò a prestare servizio anche come volontario nell’antincendio Città di Massa.

Si è diplomato maestro d’Arte nel 1974 e ha tenuto per anni lezioni di Codice della strada nelle scuole massesi. «Per il nostro collega Giampiero e per tutta la sua famiglia è stato e rimarrà per sempre un padre, un marito e un nonno eccezionale» dicono i colleghi del Comune.