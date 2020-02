Addio ad Armando Pegollo, titolare dell´hotel Lido. Il cordoglio dell´Anpi

Massa - L'Anpi Sezione di Massa, annuncia con profondo cordoglio la scomparsa del socio Armando Pegollo di 94 anni. «Armando – ricorda l’associazione partigiani – fratello del partigiano Arnaldo, Medaglia d'Oro al Valor Militare, socio della nostra Associazione ha testimoniato in tutti questi anni con la sua presenza a iniziative sulla Resistenza, la figura del fratello e il suo eroismo. Fervente antifascista e democratico, conosciuto e stimato da tutti, nel paese di Forno e a Marina di Massa in quanto titolare del noto Hotel Lido è sempre stato in prima fila nella lotta per la difesa dei lavoratori e della Democrazia. La Sezione Anpi di Massa, nell'esprimere alla famiglia, le proprie condoglianze, invita gli iscritti, i partigiani, gli antifascisti e i democratici tutti, a partecipare ai funerali, in programma per lunedì 3 febbraio 2020 alle ore 15.00, dall'Obitorio Comunale di Massa di viale Democrazia, per il Santuario della Madonna dei Quercioli di Massa. Ciao Armando che la terra ti sia lieve».