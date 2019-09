Addio ad Alfredo Bennati, grande cordoglio a Massa

Massa - È morto all'età di 74 anni, Alfredo Bennati, dipendente del Consorzio Zona Industriale Apuana e sindacalista di lunga data. Con il diploma dell'alberghiero inizia prestissimo, non ancora adolescente, a lavorare come barista sia in centro che a Marina di Massa durante le mitiche stagioni estive della fine degli anni '50 e durante gli anni '60. La storia politica di Alfredo Bennati nasce nello stabilimento Dalmine di Massa alla fine degli anni '60 come militante sindacale e del Pci.



Il battesimo di fuoco ci fu con la partecipazione alla manifestazione dei sindacati a difesa delle istituzioni democratiche contro i moti di Reggio Calabria guidati dal fascista Ciccio Franco. Poi tante lotte con la Flm e tante trattative ai tavoli locali e nazionali negli anni '70-'80 a difesa dei lavoratori metalmeccanici. Punto di riferimento degli operai della Dalmine fino agli anni della crisi che ne determinò la chiusura. Segretario della sezione del Pci di Ricortola dalla metà degli anni '70 è stato più volte consigliere comunale e presidente di commissione fino agli anni '90. Da dipendente del Consorzio Zia fu rappresentante sindacale. Candidato alla Camera dei Deputati con il PCI alla fine degli anni 80 ottenne un grande consenso popolare. Grande appassionato di calcio e ammiratore di Omar Sivori, seguì per molti anni la Massese. Essere tifoso della Juventus non gli impedì di essere uno dei fondatori del Viola club Bianconero iniziativa che ebbe un eco nazionale e fu il tentativo concreto di esaltare lo spirito sportivo, il rispetto e la nonviolenza mettendo insieme tifosi della Juve e della Fiorentina. Dagli inizi degli anni 2007 a tutt'oggi è stato co-titolare con il nipote Francesco del storico Bar “La Madonnina”. Molti clienti e amici lo piangono e lo ricordano con commozione.



Tra questi, i sindacalisti della Cgil di Massa-Carrara: «Siamo rimasti profondamente addolorati per l’affetto e la stima che riponiamo in Alfredo, sia personale che per il suo trascorso politico e sindacale. Alfredo è stato per tutta la sua vita un sindacalista della Fiom Cgil, delegato storico della Dalmine, e poi delegato della FP Cgil del Czia. Per questo ti vogliamo, salutare collettivamente, perché fare il sindacalista non è un mestiere come un altro ma una ragione di vita. La nostra causa, diceva Di Vittorio è veramente giusta, serve gli interessi di tutti, gli interessi dell’intera società, gli interessi dei nostri figlioli. Quando la causa è così alta, merita di essere servita anche a costo di enormi sacrifici. Il sindacato vuol dire Unione e compattezza e Noi compagni della Camera del Lavoro di Massa-Carrara vogliamo salutarti e ricordarti insieme ai tanti lavoratori con i quali hai lottato, e insieme ai tuoi familiari e ai tanti compagni e amici che ti hanno voluto bene, perché questo è il nostro credo e la nostra forza. Grazie di cuore Alfredo per aver affermato con fierezza e con dignità i nostri valori, abbracciamo i tuoi cari e vi siamo vicini in questo triste momento».



Il funerale si svolgerà domani alle ore 16 all’obitorio dell’ospedale vecchio in via Aurelia.