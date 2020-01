Addio a Mirco Genovesi, ex assessore e imprenditore. Il cordoglio del Pri

Massa - Lutto a Massa per la scomparsa di Mirco Genovesi, aveva 84 anni. Il ricordo del Partito Repubblicano.



L’amico Mirco Genovesi ci ha lasciato e resta forte in noi, assieme al dolore per la perdita di un vecchio e caro amico, il ricordo della sua storia di militante repubblicano e di imprenditore turistico. Ritorna alla mente la sua decennale attività di Segretario della sezione di Bozzone del P.R.I., l'onore che ebbe di rappresentare degnamente il P.R.I. nella pubblica amministrazione come Assessore provinciale, dove emerse la sua passione per lo sport, di cui ricordava con orgoglio l’arrivo a Massa di una tappa del Giro d’Italia. Più importante forse fu però la sua battaglia in prima linea contro la presenza della Farmoplant e quella per la difesa dei campeggiatori, di cui fu storico leader, dimostrando anche in quell’ambito le sue grandi capacità di imprenditore. Vogliamo in questo momento essere vicini al dolore del figlio Andrea, che vogliamo considerare come l’erede della sua fede repubblicana, e della famiglia tutta, di cui ancora ci è viva l’affettuosa amicizia.



I funerali si svolgeranno sabato 25 gennaio partendo dall'Obitorio dell'Ospedale N.O.A. per la Chiesa Nostra Signoria di Fatima (Partaccia). Dopo le esequie la salma proseguirà per il Cimitero di Turigliano.