Addio a Carlo Cesare e a `Marion`, Massa piange due suoi partigiani

Massa - L’Anpi Sezione di Massa, annuncia con profondo cordoglio la scomparsa del Partigiano Combattente Carlo Cesare Bertelloni di 94 anni. Carlo Cesare ha aderito subito dopo l’8 Settembre 1943, ai primi gruppi di partigiani, che combatterono sulle nostre Alpi Apuane, facendo parte del Gruppo Patrioti Apuani. «Fervente antifascista – ricorda l’Anpi – e democratico, conosciuto e stimato da tutti nel Centro di Massa, dove abitava è sempre stato in prima fila nella lotta per la difesa della Democrazia. Carlo Cesare è stato insignito della Medaglia della Liberazione, onorificenza concessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero della Difesa a coloro che hanno contribuito nelle file dei Partigiani alla Liberazione del Paese. La Sezione ANPI di Massa, nell'esprimere alla Famiglia, le proprie condoglianze, invita gli iscritti, i partigiani, gli antifascisti e i democratici tutti, a partecipare ai funerali, in programma per sabato 22 giugno 2019 alle ore 16, dall'Obitorio del Noa alla cattedrale di Massa (Duomo). Ciao Carlo Cesare e che la terra ti sia lieve».



E ieri è scomparso anche un altro membro dell’Anpi, la staffetta partigiana Mario Giuseppini, detto “Marion”, di 90 anni. «Mario ha aderito all'Anpi – ricorda l’associazione – subito dopo la guerra, per ricordare i propri famigliari antifascisti e oppositori al regime. Portantino e Staffetta Partigiana con il Gruppo Patrioti Apuani, ha operato sui Monti di Antona, in particolare sulla Via della Libertà, insieme ad altri giovani del paese, collaborando con i Partigiani, nell'accompagnare le centinaia di persone che volevano attraversare il fronte per arrivare ad Azzano nel comune di Seravezza nell'Italia liberata. Alla fine della Guerra, insieme ai Partigiani di Massa ha contribuito con il proprio lavoro, alla realizzazione e costruzione del Sacrario della Tecchia a Pian della Fioba, a ricordo dei Partigiani e Civili deceduti lungo la Linea Gotica e al ripristino della Via della Libertà. Fervente antifascista e democratico e di una grande onestà morale e intellettuale, conosciuto e stimata da tutti, in particolare nella frazioni montane di Antona è sempre stato in prima fila nella lotta per la difesa dei lavoratori e della Democrazia. Decorato alcuni anni fa con la Medaglia alla Liberazione da parte del Ministero della Difesa e Presidenza del Consiglio dei Ministri, per aver contribuito nella Lotta di Liberazione e alla Resistenza. La Sezione Anpi di Massa, nell'esprimere alla moglie, ai figli e alla famiglia, le proprie condoglianze, invita gli iscritti, i partigiani, gli antifascisti e i democratici tutti, a partecipare ai funerali, in programma per sabato 22 giugno 2019, alle ore 16, che partiranno dall'obitorio del Noa, per il Sacrario sito in piazza San Rocco di Antona. Ciao Mario e che la terra ti sia lieve».