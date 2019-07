Acqua, Massa ha 5 chilometri di tubature in cemento amianto. Carrara 21

Massa - Tubature in cemento amianto della rete acquedottistica: Massa ne ha 5 chilometri, Carrara 21. Ma l'Autorità idrica toscana non intende rendere note le zone che ne sono interessate. E la loro sostituzione non pare essere una priorità. Sul sito dell'ente si legge che è in vigore un piano per il monitoraggio dell'amianto disperso nell'acqua potabile, analisi che vengono realizzate ogni due anni. A chiedere informazioni più precise però si riceve come risposta che“per motivi di sicurezza questa autorità non diffonde cartografie e informazioni di dettaglio" legate al servizio idrico integrato.



Alla richiesta di accesso agli atti effettuata da alcuni cittadini, Ait rimpalla a Gaia S.p.a. eventuali responsabilità di parametri sforati legati all'amianto disperso. Precisando che "Gaia è tenuta a rispettare tutte le normative previste per garantire la sicurezza dei lavoratori ed i protocolli manutentivi previsti per legge". Di protocolli e documentazione, però, i comuni cittadini non sanno nulla. E sostituire per intero le tubazioni non è una priorità in quanto Ait specifica che "la sostituzione delle condotte, salvo manutenzioni straordinarie necessarie a garantire il servizio, pare non essere a priori una prassi corretta". E che "viceversa la rimozione e lo smaltimento di materiali contenenti amianto risulta un problema acclarato dal punto di vista dell'ambiente e della salute dei lavoratori". Secondo l'ente la rimozione dell'amianto potrebbe provocare più danni dell'esposizione all'amianto stesso.



«Invocare la sicurezza per una mappatura a interesse comune mi sembra l'ennesima forma di arroganza a danni di utenti che pagano un servizio con le tariffe tra le più care d' Italia» – commenta Alfonso Baldi del comitato Acqua di tutti e referendum per Gaia pubblica. «Nonostante 105 milioni di nuovo prestito non è stato messo a bilancio nessun investimento per la sostituzione di queste tubature obsolete e pericolose. Sappiamo che a Massa ne sono presenti 3,5 km ed interessano il viale Roma e via Minuto. Ma se dalla tubatura del viale Roma partono diramazioni per i quartieri vicini, quanti utenti sono interessati da quest'acqua? Crediamo che l'unica sicurezza nazionale sia la vera ripubblicizzazione delle acque. Togliendo l'acqua dalla logica del ricavo e avendo una gestione con ente pubblico e con la partecipazione dei cittadini».



Camilla Palagi