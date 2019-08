«Derubata della borsa con lo stipendio». Scatta l´inseguimento in pieno centro

Massa - «Ho appoggiato la borsa su un divanetto: al suo interno avevo 400 euro, buona parte dello stipendio della stagione appena conclusa, le chiavi della macchina e tutti i documenti. È bastato distrarsi un attimo e mi hanno derubata». È la stessa derubata, Sara Rizzo Pinna, a raccontare il grave episodio accaduto pochi giorni fa a Massa in piazza Garibaldi.



«Siamo riusciti a vedere i ladri – prosegue la ragazza – e a inseguirli: uno è stato fermato nella piazza stessa mentre il secondo correva con la borsa giù per il viale Stazione. Alcuni miei amici lo hanno inseguito e fermato ma aveva già consegnato la borsa ad una terza persona che non è ancora stata trovata. Nel frattempo ho fatto denuncia: ora le forze dell’ordine, che ringrazio, stanno visionando le telecamere della piazza. Mi accontenterei se questi tre ragazzi mi consegnassero almeno la borsa con i documenti e le chiavi della macchina».



Rispetto all'episodio interviene il consigliere comunale della Lega, nonché responsabile provinciale dei giovani del Carroccio, Filippo Frugoli: «Sono stati tre extracomunitari quelli che hanno rubato la borsa alla ragazza. Ricordo che il 31% dei reati è commesso da stranieri, una percentuale altissima: le politiche passate dei porti aperti e del “se ruba è perché sta male” hanno portato a questo. Il Decreto Sicurezza portato avanti dalla Lega ha permesso una diminuzione dei reati di circa l’8% rispetto al 2018 ma il problema sussiste ancora. Purtroppo però anche le forze dell’ordine, che ringrazio, con la giustizia attuale possono fare ben poco, troppe volte si sente parlare di persone arrestate e rilasciate dopo 12 ore, come in questo caso. È necessaria quella riforma della giustizia che preveda la certezza della pena e la riduzione dei tempi dei processi, che la Lega vuole da tempo e che verrà portata a termine se i cittadini ci concederanno di governare nei prossimi anni. Ringrazio il Ministro degli interni Matteo Salvini per il lavoro svolto in tema di immigrazione e per l’assunzione di migliaia di nuovi uomini».



«La sicurezza – conclude Frugoli – è un tema fondamentale per questa amministrazione, che fin da subito si è messa al lavoro per potenziarla data la situazione ereditata. Abbiamo chiesto maggiori pattugliamenti e maggiori controlli nelle zone sensibili: col tempo stanno arrivando i primi risultati con l'aumento delle persone identificate e con il calo dei reati. Il nostro lavoro sicuramente non si fermerà qui e ci impegneremo da qui alla fine del mandato per migliorare ancora».