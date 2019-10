«Al Noa mi hanno dato un farmaco sotto osservazione dell´Aifa»

Massa - Si è recata al pronto soccorso dell'ospedale delle Apuane di Massa per immotivati e non trascurabili sintomi di nausea e vomito e ne è uscita un paio d’ore dopo, forse con qualche malessere in meno e una diagnosi per fortuna non preoccupante, ma con un foglio di dimissioni che ha destato qualche sospetto nella paziente: le avevano somministrato, anche se non prescritto per la terapia domicliare, fiale di Ranidil, un prodotto ritirato dal commercio qualche settimana fa in seguito a una circolare del ministero della Salute datata 20 settembre.

È successo qualche sera fa ad una donna, insospettita da quanto riportato sul referto e a conoscenza della recente circolare.



Il Ranidil sarebbe stato ritirato dal commercio perché alcune delle materie prime contenute in alcuni lotti del prodotto, di base costituito dal principio attivo di ranitidina, usato per curare problemi gastrici ed aggiunto di additivi, sembrerebbero impure e addirittura potenzialmente cancerogene.



In particolare, nel documento emanato si fa riferimento ai lotti prodotti dell’officina Saraca Laboratories LTD in India, esattamente 195 lotti, revocati (e non solo ritirati) perché contenenti N-nitrosodimetilammina, la sostanza incriminata appunto. La cosa è in realtà in fase di accertamento da parte di Aifa (Agenzia italiana del farmaco), e si pensa riguardi specificamente i lotti contenenti la sostanza nel mirino, ma il prodotto è stato per il momento interamente ritirato dal commercio a scopo precauzionale: nessun lotto è stato infatti considerato immune da dubbi, infatti sul sito di Aifa si trova conferma della totalità del provvedimento.



Da qui la domanda, quasi spontanea, da parte dalla paziente: a fronte di questa situazione, facilmente verificabile con qualche click, e la lettura del referto incriminato, come è compatibile il fatto che addirittura il reparto di pronto soccorso dell’ospedale cittadino, ed uno dei più importanti della Toscana, somministri questo prodotto per via endovenosa? Si tratta di un errore di compilazione o di una svista da parte di chi ha redatto il referto?



Immediata e lapidaria la risposta del reparto indicato, immediatamente consultato, nella persona del primario del pronto soccorso apuano, Alberto Conti, che tramite un comunicato ufficiale e scritto dichiara: «In relazione al farmaco somministrato si precisa che l’oggetto della terapia non faceva parte dei prodotti della ditta sottoposta a provvedimenti restrittivi».