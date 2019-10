Visite gratuite al seno grazie alla Fondazione Ant

Massa - La prevenzione oncologica di Fondazione ANT Delegazione Massa-Carrara Lucca torna a Massa

con 16 visite gratuite progetto mammella rivolto alle donne di età inferiore ai 45 anni d’età. L’esame comporta visita senologica ed ecografia mammaria, tutto ciò grazie all’impegno profuso dai volontari della delegazione di Massa-Carrara e Lucca nell’attività di raccolta fondi e grazie a tutti i sostenitori sul territorio. Le visite nell’ambito del Progetto Mammella Ant per la prevenzione dei tumori della mammella saranno effettuate presso lo Studio Radiologico Mergoni piazza Garibaldi 9/3 Massa , il 08 novembre dalle 13,00 alle 17,20



Prenotazioni : a partire da lunedì 4 a giovedì 7 novembre dalle 10.00 alle 12.00 fino ad esaurimento posti chiamando il numero 0585 040532 (Sede della Fondazione Ant Italia Onlus Delegazione di MassaCarrara e Lucca ). Per conoscere il calendario mensile delle visite di Fondazione Ant nella nostra regione, è possibile visitare la sezione Prevenzione del sito www.ant.it/toscana. Per avere informazioni sulle attività di Fondazione ANT nelle zone di Massa, Carrara e Lucca e offrire il proprio aiuto come Volontari, è possibile contattare la Delegazione ANT di Massa della Fondazione al numero 349.0576511 o scrivere a delegazione.massacarraralucca@ant.it.











Profilo Fondazione ANT Italia Onlus

Nata nel 1978 per opera dell’oncologo Franco Pannuti, dal 1985 a oggi Fondazione ANT Italia ONLUS – la più ampia realtà non profit per l’assistenza specialistica domiciliare ai malati di tumore e la prevenzione gratuite – ha curato circa 120.000 persone in 10 regioni italiane (Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto, Toscana, Lazio, Marche, Campania, Basilicata, Puglia, Umbria – dato aggiornato a dicembre 2016). Ogni giorno 3.400 persone vengono assistite nelle loro case da 20 équipe multi-disciplinari ANT che assicurano cure specialistiche di tipo ospedaliero e socio-assistenziale, con una presa in carico globale del malato oncologico

e della sua famiglia.