Vespa velutina, sos dagli apicoltori apuani: «È una disgrazia»

Massa - Due mesi fa a Capaccola sono stati avvistati alcuni esemplari di Vespa velutina, la temibile e aggressiva vespa originaria del sud-est asiatico che si nutre di api e delle loro larve. Una "disgrazia" secondo l'apicoltore Stefano Tenerini del gruppo apicoltori apuani che va ad aggiungersi ad altri "colpi mortali" che minacciano l'esistenza delle api nella provincia e la conseguente produzione di miele. «Il 17 settembre scorso è una data che verrà ricordata dagli apicoltori della provincia di Massa per un avvenimento nefasto come quello del ritrovamento di alcuni esemplari di Vespa Velutina - dice Tenerini - catturati durante la loro azione predatoria presso un apiario vicino al centro città di Massa. La vespa Asiatica è solo l’ultima disgrazia che colpisce l’apicoltura Italiana e che rischia di dare un colpo mortale a questa attività così importante per l’equilibrio de nostro ecosistema».



La Velutina, spiega l'apicoltore, è arrivata in Italia anni fa al porto di Genova con un carico di legname proveniente dall’Asia. E con l'importazione commerciale si sono diffusi anche funghi come il Nosema Ceranae, che si annida nell'intestino delle api e ne riduce la vitalità fino alla morte, ma anche veri e propri "pacchetti" di api ibride che producono molte altre api ma poco miele, e soprattutto, a differenza delle locali – che conoscono il contesto e in previsione dell'inverno preparano scorte di polline e di miele per sopravvivere al freddo – impreparate alle condizioni climatiche italiane. Condizioni che stanno comunque cambiando, andando a rendere il contesto attuale "invivibile" per questi insetti "fedeli alla fioritura".



«Cinque anni fa partecipai a più di un tavolo di lavoro, voluto dalla Regione Toscana per poter riconoscere, capire e poter affrontare questa problematica .Da allora la regione non si è mossa e ad oggi, come avevo richiesto non esiste ancora un riconoscimento legislativo della figura del “Tecnico Apistico" che consentirebbe di avere le capacità tecniche e scientifiche per valutare la salute delle api e la loro razza . Ad oggi per Velutina non esiste un protocollo sanitario che coordini le azioni di lotta, non esiste rimedio. Per fortuna alcuni apicoltori hanno messo a punto una tecnica che consente di uccidere i nidi di vespa Velutina, purtroppo però non è una tecnica ufficialmente riconosciuta. Dovremmo far si che questa tecnica fosse messa a protocollo e ufficializzata, come dovrebbe essere messa a punto e finanziata la procedura che attraverso un radar riesce ad individuare i nidi di Velutina per poterli annientare .Queste sono azioni di carattere urgente secondo il mio parere». E in proposito la deputata alla Camera Maria Teresa Baldini (Fdi) presenterà un'interrogazione parlamentare in cui chiederà al governo quali azioni intende mettere in campo per salvare le api italiane e conservare la produzione di miele.