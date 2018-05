Un´ambulanza per gli amici a quattro zampe

L'inaugurazione del mezzo targato Protezione Civile si terrà sabato 19 maggio

Massa - Un'ambulanza veterinaria per la Protezione Civile. Si tratta del nuovo servizio inserito nel sistema dell'ente che da ora in poi garantirà anche agli amici a quattro zampe di ricevere soccorso in situazioni di emergenza causate da calamità naturali. Il territorio apuo-versiliese si aggiudica il primato italiano per l'attivazione del servizio di ambulanza veterinaria all'interno dell'ente, reso possibile grazie alla sinergia fra Croce Oro Massa Carrara Onlus e Protezione Civile.



L'inaugurazione del mezzo targato Protezione Civile si terrà sabato 19 alle 9 presso la sede operativa in Via Ronchi, 105 all'interno del Parco della Comasca di Marina di Massa. Con l'approvazione del protocollo d'intesa firmato congiuntamente dal presidente dell'associazione locale, Claudio Simonini e dal presidente di vigilanza antincendi boschivi Toscana, Mirko Scala, siglato a luglio 2017 e del decreto Legislativo 224 del 2 gennaio 2018 pubblicato in Gazzetta Ufficiale, infatti, Croce Oro Massa Carrara sarà in grado di offrire al territorio apuo-versiliese un servizio di eccellenza a livello nazionale. Presenti al taglio del nastro di domani il sottosegretario alla giustizia Cosimo Maria Ferri, il consigliere regionale Giacomo Bugliani ed il vice sindaco di Massa con delega alla Protezione Civile Uilian Berti.