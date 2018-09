Tumori mammari e alla tiroide: visite gratuite a Massa

Ecco come prenotare i controlli di prevenzione organizzati da Fondazione Ant

Massa - Visite gratuite per la prevenzione dei tumori mammari. Le organizza la Fondazione Ant. La prevenzione oncologica della delegazione Massa-Carrara Lucca torna il 28 Settembre 2018 con 16 visite gratuite progetto mammella rivolto alle donne di età inferiore ai 45 anni d’età. L’esame comporta visita senologica, ed ecografia mammaria tutto ciò grazie all’impegno profuso dai Volontari della Delegazione di Massa-Carrara e Lucca nell’attività di raccolta fondi e grazie a tutti i sostenitori sul territorio. Le visite nell’ambito del Progetto Mammella ANT per la prevenzione dei tumori della mammella saranno effettuate presso lo Studio Radiologico Mergoni piazza Garibaldi 9/3 Massa il 28 settembre 2018 dalle ore 13.20 alle 18.20. Prenotazioni: 19 Settembre 2018 dalle ore 14.00 alle 16.00 fino ad esaurimento posti chiamando il numero verde 800929203.



PREVENZIONE DEI TUMORI ALLA TIROIDE

Torna a Massa il Progetto Tiroide di Fondazione Ant. La prevenzione oncologica di Fondazione Ant torna a Massa con 30 controlli gratuiti aperti alla cittadinanza e dedicati alla diagnosi precoce delle neoplasie tiroidee grazie all’impegno profuso in questi anni dai Volontari della Delegazione di Massa-Carrara-Lucca nell’attività di raccolta fondi. il Progetto Tiroide, consiste in ecografie gratuite per la prevenzione dei tumori della tiroide e di altre patologie tiroidee. Le visite saranno effettuate da un medico specialista ANT con l’ausilio di un ecografo portatile. L’appuntamento è per sabato 22 Settembre dalle ore 09.00 alle 12.45 e dalle 14.00 alle 17.45 presso gli Ambulatori Medici della Farmacia Barletta Via Pellegrini n.13/b di Massa. Per prenotare le visite sarà necessario chiamare dal 17 Settembre dalle ore 10.00 alle ore 12.00 dal Lunedì al Venerdì il numero 0585 040532 (Sede della Fondazione ANT Italia Onlus Delegazione di Massa-Carrara e Lucca ) fino ad esaurimento posti.



Per conoscere il calendario mensile delle visite di Fondazione ANT nella nostra regione, è possibile visitare la sezione Prevenzione del sito www.ant.it/toscana. Per avere informazioni sulle attività di Fondazione ANT nelle zone di Massa, Carrara e Lucca e offrire il proprio aiuto come Volontari, è possibile contattare la Delegazione ANT di Massa della Fondazione al numero 349.0576511 o scrivere a delegazione.massacarraralucca@ant.it.