Truffati in vacanza, Rossi: «Un gemellaggio tra Massa e Uggiano»

Il presidente della Regione Toscana scrive al primo cittadino della città pugliese che ha "adottato" Laura e Gianluca una coppia di Massa

Massa - Un sincero ringraziamento da parte del presidente della Toscana Enrico Rossi al sindaco di Uggiano la Chiesa, in Puglia, per l'accoglienza che alcuni suoi concittadini hanno riservato a due turisti di Massa, Laura Bondielli e Gianluca Picci, vittime di una truffa informatica. Il presidente Rossi ha inviato al primo cittadino Salvatore Piconese una lettera, di cui riportiamo il testo integrale:



Caro Sindaco,



voglio ringraziarti di cuore per quanto i cittadini del tuo Comune hanno saputo fare per aiutare la coppia di turisti di Massa che, in seguito a una truffa telematica, si sono ritrovati in una situazione di grave difficoltà, affrontata e risolta grazie alla vostra disponibilità e generosità.



È un sincero ringraziamento mio personale e a nome della Regione Toscana. Credo infatti che la comunità di Uggiano La Chiesa abbia dato una dimostrazione di civiltà che fa bene a tutti noi.



Questo non è assolutamente un episodio come altri che si leggono nelle cronache estive a proposito di disavventure subite da turisti. Piuttosto lo considero una lezione di cui il nostro paese ha assolutamente bisogno.



I tuoi concittadini, per spiegare cosa hanno fatto, hanno parlato di un senso della solidarietà e dell'accoglienza per loro normale. In questa Italia, dove purtroppo gli egoismi prendono sempre più campo e in cui si ritiene che i problemi possano essere affrontati semplicemente alzando muri, abbiamo bisogno della normalità solidale di Uggiano La Chiesa.



Condivido molto l'idea di cogliere questa occasione per promuovere un gemellaggio tra Massa e Uggiano. Da parte mia, consapevole che il futuro dell'Italia si costruisce anche attraverso questi legami di conoscenza e condivisione, sarà mia cura invitarti a una delle iniziative che la Regione Toscana promuove sui temi dei diritti, nel cui ambito, ovviamente, non possono mancare le questioni della solidarietà e dell'accoglienza.