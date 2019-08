Troppi fondi sfitti, le agenzie immobiliari: «Manca la volontà di ridurre i prezzi»

- Dal 2015 le loro attività hanno subìto perdite maggiori del previsto, i numeri non mentono: un calo delle vendite c'è stato. E loro, i negozianti del centro storico, quel calo lo attribuiscono in particolare all'istituzione della Zona a traffico limitato nel cuore di Massa, tanto che lanciano una raccolta firme per chiederne la riapertura. Il sindaco Francesco Persiani riceve il documento, lo legge, valuta il da farsi. Proprio come aveva promesso di fare durante la campagna elettorale.Tutto questo è successo negli ultimi due mesi. Ciò che ne sarà della raccolta firme si scoprirà nelle prossime settimane. Ma d'altronde la questione è piuttosto lineare: per quei commercianti, circa 86 su 97, le automobili che transitano o che non transitano nel centro non sono così importanti. Ciò che è rilevante è l'entrata di cassa: ogni mese l'affitto deve essere pagato. Pena la chiusura. Ed è per scongiurare un nuovo cartello fluorescente con su scritto “Affittasi” che alzano la voce e puntano il dito. Anche se di contro, la riapertura della Ztl significherebbe l'annullamento di un'esigenza che il Comune di Massa aveva affermato con forza: quella di abbattere l'inquinamento atmosferico e acustico nel centro storico, come si legge nel sito del Comune.Ma a sentire tutte le campane c'è da prendere atto anche di altri intoppi. La questione è più complessa di quel che sembra. Lo ha accennato il presidente di Confcommercio Massa-Carrara Giuseppe Pieretti e lo confermano diverse agenzie immobiliari che operano sul territorio: prendere in affitto un fondo commerciale, a Massa, è sconveniente. Dentro o fuori la Ztl, la situazione non cambia: le entrate sono inferiori alle uscite. E alcuni costi sembrano difficili da abbattere. L'agenzia immobiliare Grimaldi, da 25 anni sul territorio, delinea un quadro della situazione degli immobili a uso commerciale presenti nel comune di Massa: «I costi degli affitti negli ultimi 12 anni sono cambiati in maniera importante – spiegano dall'agenzia – ci sono strade che non hanno mercato e ci sono fette di mercato che non hanno posto in questo comune. Per esempio le grandi marche. Solitamente le catene cercano fondi da 150-200 metri quadrati. A Massa non ce ne sono. La struttura della città è ancora legata a quella tradizione di piccole botteghe di cui è fatto il nostro passato. E tale è rimasta. Ci sono fondi di circa 40-50 metri quadrati che vengono affittati a 15-20 euro al metro quadrato. Troppo se si fa un'analisi della situazione commerciale locale».Anche l'agenzia immobiliare Italia conferma: «Difficile trovare fondi commerciali per le grandi catene – spiega – e oggi avere un fondo commerciale somiglia ad una zavorra. Tanto che c'è chi preferisce tenere chiuso e si limita a pagare l'Imu. Solo dieci anni fa all'ipotesi di un fondo che si liberava, si presentavano subito persone interessate ad occuparlo. Era veramente una caccia al fondo. Ma i costi sono troppo elevati per il mercato che c'è. Anche il fondo di Banca Intesa in piazza Aranci. Doveva essere acquistato dai cinesi. Eppure, che io sappia, è ancora sfitto. E non è difficile capire perché».«Ogni città ha il suo mercato – spiega l'agenzia immobiliare Malaspina – confermo i costi a metro quadrato dei fondi commerciali. Ultimamente si sono abbassati leggermente, ma si prestano più che altro a bar e pizzerie. È un mercato in movimento e a rilento, quello di Massa».Il punto immobiliare Massa Sas sottolinea la necessità di riconvertire la destinazione d'uso dei fondi che si trovano nell'ex zona industriale: «Finché non uscirà questo regolamento urbanistico è inutile parlarne – spiegano – ma deve essere chiaro che non si può pretendere che vengano le grandi marche se non ci sono gli spazi adatti ad accoglierle».L'agenzia immobiliare Aurora conferma i dati sopracitati. «Facciamo presente il prezzo di mercato a chi ha un fondo commerciale – precisano – ma non c'è sempre la voglia di abbassare il costo. E a volte i proprietari decidono di fare da sé. Credo che il nodo cruciale sia anche che non gira molta liquidità a Massa. La poca vivacità del commercio è sicuramente determinata anche dalla povertà economica del territorio».

CAMILLA PALAGI