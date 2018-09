Toscana a portata di clic, a Massa l´incontro per l´agenda digitale

Si svolgerà venerdì alla Coworkeria. Per le iscrizioni basta compilare il form gratuito online

Massa - E' nata l’agenda digitale toscana. Il lavoro di Regione, enti locali e aziende pubbliche per rendere le città toscane più smart e a misura di cittadino digitale prosegue e si apre alla partecipazione di comuni, imprese e innovatori.



"Con le 10 tappe di #ToscanaDigitale vogliamo raccogliere istanze e idee, condividere obiettivi e azioni, confrontarci sulle necessità e opportunità per i territori, offrire servizi, informazioni, luoghi di partecipazione: per il presente e il futuro - ha scritto in una nota la Regione - 10 incontri in tutto il territorio regionale, con tavoli di lavoro e partecipazione aperta a tutti, su quattro grandi temi fortemente legati allo sviluppo dell’agenda digitale: infrastrutture e piattaforme, Open Toscana e servizi on line, smart city, nuova comunicazione pubblica".



Si terrà venerdì 28 settembre alle ore 9,30 presso la Coworkeria di via Bastione l'ottava tappa degli incontri di #ToscanaDigitale con la partecipazione, tra gli altri, dell'assessore all'innovazione tecnologica del Comune di Massa Andrea Cella.



Nel corso dell'evento, divisi in tavoli di lavoro, saranno trattati obiettivi e azioni su quattro temi fortemente legati allo sviluppo dell'agenda digitale: infrastrutture e piattaforme, Open Toscana e la "casa" dei servizi digitali, smart city, nuova comunicazione pubblica.



Per le iscrizioni basta compilare il form online che trovate all'indirizzo: http://www.regione.toscana.it/-/toscana-digitale-tour-in-toscana.