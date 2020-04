- Mi dirigo a Villafranca in Lunigiana per sottopormi al test sierologico consigliato dalla Regione Toscana per scoprire se sono entrata in contatto con il Coronavirus e se ho sviluppato degli anticorpi capaci di difendere, in futuro, il mio organismo da questo ceppo. Quella dei giornalisti è una delle categorie riconosciute per l'accesso prioritario ai test. Così, una settimana fa ho contattato uno dei laboratori indicati dalla Regione, ed eccomi qua, in auto, mentre lo raggiungo.Su questo test negli ultimi giorni ne sono state dette molte perché, a differenza del tampone, non certifica la presenza o meno del virus. Tra amici e conoscenti in molti mi hanno detto che, e io, una persona mediamente istruita, laureata in materie umanistiche ma con una scarsa conoscenza di microbiologia e virologia, affronto questo viaggio mossa da un vero spirito di curiosità.In vita mia non ho mai sostenuto un esame di genetica, biochimica, anatomia e fisiologia umana. Tutte materie che un medico virologo conosce bene per poter svolgere la sua professione, e che per me, al contrario, rappresentano delle lacune. Lacune con le quali faccio i conti mentre leggo le parole scritte sul foglietto informativo che mi porge il, del laboratorio "Bianalisi Spa". Ovviamente le scriva qua, così da non creare troppi fraintendimenti con chi legge queste righe in cerca di consigli o delucidazioni.Il test consiste in un prelievo di sangue; il dottore mi dice che in un paio di ore saranno disponibili i risultati e che li potrò consultare direttamente online. Alla mia richiesta disperata di spiegazioni "più comprensibili" riguardo il senso dell'esame, mi risponde che "questi test sono molto importanti nella ricerca e nella valutazione epidemiologica della circolazione virale". Azzardando una metafora, mentre un tampone può essere paragonabile ad uno scatto fotografico che fissa un particolare ben preciso, come per esempio una bicicletta in mezzo ad una strada, il test sierologico si potrebbe inquadrare come un'immagine satellitare, il cui senso è più quello di registrare i movimenti di biciclette presenti in un dato momento in quella stessa strada.Ed ecco che il mio approccio al test cambia. Mi rendo conto che il suo risultato, che comunque fornisce informazioni che prima non avevo e pertanto basterebbe questo a considerarlo utile, è importante per la ricerca scientifica nel suo complesso, e che sebbene porti con sé alcuni aspetti non propriamente "focalizzati", è comunque un dato, e in futuro sarà fondamentale per ricostruire scientificamente un quadro completo di quanto ci è successo in questi mesi. In particolare di quanto è successo al nostro organismo di fronte alla prima esposizione ad un nuovo virus.Mi domando perché la maggior parte delle persone riconosca la pericolosità del Covid-19 e quindi segua alla lettera i nuovi dpcm emanati dal governo, e allo stesso tempo decida di non partecipare attivamente al suo contrasto. Se è vero che questo è un virus sconosciuto, è evidente che ogni informazioni nuova in più può aiutare gli scienziati a individuare delle soluzioni per il suo trattamento.Laè la base per poter trovare delle nuove cure e quindi metterci tutta questa storia alle spalle. È un concetto che conosce molto bene il dottor, che sin dall'inizio, a Vo' (Veneto) ha attuato delle misure – in controtendenza (per non dire in contrasto) con il resto d'Italia e di quasi tutto il mondo - per fronteggiare il coronavirus ricorrendo all'uso dei tamponi anche per le persone che apparentemente sembravano sane: gli asintomatici. È proprio il dottore che ha certificato, con metodo scientifico, l'alta percentuale di persone prive di sintomi risultate positive al tampone. Una percentuale che in Toscana, secondo il professore ordinario di Immunologia clinica dell'Università di Firenze,, potrebbe aggirarsi tra il 50 e il 75% della popolazione. "La percentuale delle persone infette, anche se asintomatiche, nella popolazione è altissima e rappresenta la maggioranza dei casi soprattutto, ma non solo, tra i giovani; e l'isolamento degli asintomatici è essenziale per riuscire a controllare la diffusione del virus e la gravità della malattia" (La Repubblica, 16 marzo 2020). Poche parole, fondate, che purtroppo ci rendono l'idea di come arriviamo alla cieca di fronte alla fase 2.Fare i conti conè un esercizio che siamo forzatamente portati a praticare dall'8 di marzo. Eppure basterebbe guardare con gli occhi bene aperti i grafici che inquadrano l'andamento del virus nelle regioni Lombardia e Veneto per avere un'opinione sostenuta da fatti di ciò che potrebbe circondarci.In Veneto la misura attuata del tamponamento di massa ha permesso di ridurre non solo la diffusione, ma anche il tasso di letalità del virus. Detto in soldoni, l'intuizione del dottor Crisanti ha permesso di salvare molte vite: lo affermano i numeri. Ci sarebbe da riconoscergli un premio, o quantomeno di riconoscere la validità del suo lavoro. Ma al momento nessuna delle due opzioni pare essere in campo. Anzi. L'undici febbraio il direttore della sanità regionale veneta, Domenico Mantoan, ha addirittura preso a pesci in faccia il collega, con una lettera di diffida nella quale chiede "sulla base di quali indicazioni ministeriali o internazionali" abbia scelto di fare i tamponi a tutti, rimarcando che il costo sostenuto per sottoporli ai pazienti asintomatici sarebbe ricaduto interamente sulle spalle del dipartimento di microbiologia e virologia dell'Università di Padova che dirige (L'espresso, 26 aprile 2020).Il risultato del mio test, lo scopro dopo qualche ora, è negativo. Significa che c'è "l'assenza di risposta immunitaria". "Questo – si legge nel foglietto informativo fornito dal laboratorio d'analisi – potrebbe essere dato dall'assenza di un contagio pregresso o dal fatto che il paziente sia in fase di contagio (fase finestra) in cui il virus è presente ma l'organismo non ha ancora sviluppato una risposta. In questa seconda situazione solo il tampone naso faringeo e la successiva analisi tramite Prc permette di rilevare l'infezione in corso".La positività agli anticorpi IgM avrebbe significato un "probabile contagio in fase acuta"; la positività agli anticorpi IgG avrebbe significato un "probabile contagio pregresso".Se dal test avessi scoperto di aver maturato gli anticorpi, avrei dovuto isolarmi - volontariamente - per tutelare la salute pubblica e successivamente avrei avuto diritto ad un tampone. O forse no? Tutta questa procedura al momento avviene solo su base volontaria. E da indicazioni regionali, il tampone viene fatto solo alle persone che manifestano sintomi quali febbre, tosse, perdita di sapori. Insomma, quando è ormai, quasi, evidente di essere affetti da Covid-19. Una strategia che oltre che apparire tardiva, appare anche incompleta. Gli asintomatici restano il grande punto interrogativo di questo virus, e non sembra essere programmata la ricerca di una risposta.Di questo, in fondo, si tratta: di una ricerca. Quello che stiamo affrontando, volenti o nolenti, è un nuovo grande studio, al quale siamo obbligati a partecipare. Sta a noi decidere se farlo ad occhi chiusi o meno. E se io potessi decidere, preferirei sottopormi volontariamente oggi ad uno screening di massa, piuttosto che essere obbligata domani ad essere ipercontrollata da un app installata su uno smartphone.Fra le cose alle quali ho pensato prima di andare a dormire, il giorno prima del test, ce n'è stata una in particolare che mi ha fatto riflettere. Di fronte all'eventualità di un risultato positivo del test, l'obbligo di aumentare le misure di isolamento mi spaventava. Vivo da sola, da marzo ho rinunciato ai contatti sociali. Ma continuo a lavorare e ad uscire per fare la spesa. Sapere di essere positiva al virus mi avrebbe indubbiamente portato a nuovi stress psicofisici e la prospettiva mi spaventava. Ho avuto bisogno di molta pazienza per rimuovere ogni timore infondato dalla mia testa, affrontare questa eventualità e le conseguenze che ne sarebbero derivate. Ma altre persone potrebbero pensare lo stesso e rinunciare al test. La conoscenza, vedendola in questo modo, da chiave per buttarsi alle spalle questa brutta storia potrebbe diventare invece come un amico da evitare, perché abituato a dirci la nuda verità. Ecco, questo è veramente un pensiero deformato, forse determinato da questa clausura forzata. Si chiama "epistemofobia" ed è la paura della conoscenza. Questa sì che è una vera nemica da combattere, perché ci impedisce di lottare per sapere il nostro stato di salute e ci mette nella condizione di ignorare quello delle persone che ci circondano. Eppure questa pandemia qualcosa avrebbe dovuto insegnarcela: la salute non è una questione confinabile. Non è un tema che può ridursi al solo individuo, perché di mezzo ci può andare l'intera collettività.L'obiettivo è tenere gli occhi aperti e affrontare con lucidità, per quanto possibile, l'epidemia, e con quella anche le nostre paure. La paura si nutre dell'ignoranza, scriveva qualcuno. Ma che cosa ci può essere di più spaventoso del vivere a distanza di due metri gli uni dagli altri, credendo, senza saperlo con certezza, di essere potenzialmente soggetti malati e quindi esseri viventi pericolosi e fragili allo stesso tempo? E che cosa può esserci di peggio, del vivere rinchiusi in casa senza sapere quando potremo tornare ad uscire in libertà?Domande alle quali solo la ricerca scientifica potrà dare una risposta. In futuro, di fronte ai tagli in questo ambito, dovremo ricordarcelo.