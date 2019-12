Tempo perturbato nella giornata di oggi e pericolo strade ghiacciate

Massa - L'allerta gialla per il rischio ghiaccio è stata prorogata fino alla giornata di oggi venerdì 13 dicembre nelle aree della Toscana centro-settentrionale. Le aree interessate: Lunigiana, Garfagnana, Montagna Pistoiese, ValBisenzio-Ombrone Pistoiese, Mugello-Val di Sieve, Casentino, Valtiberina e quindi nelle province di Massa Carrara, Lucca, Pistoia, Prato, Firenze, Arezzo e Siena.

Vento su tutte le aree.



Nubi in rapido aumento si verificheranno nella notte con prime deboli precipitazioni; in questa fase possibili brevi nevicate a bassa quota (500-600 m) sulla Lunigiana. Durante la mattinata tempo perturbato con rovesci diffusi anche a carattere temporalesco, più probabili e consistenti fra Apuane ed Alta Versilia; nevicate anche copiose in temporaneo rialzo sul versante marittimo oltre i 1300-1400 metri, fino a 1000-1100 metri lungo l'Appennino (a quote nettamente inferiori sul versante emiliano). Dal pomeriggio rapido miglioramento con fenomeni in allontanamento ed ampie schiarite da Ovest.



Temperature in aumento, più avvertibile nelle minime sulla fascia costiera; valori ancora rigidi in Lunigiana.



Venti al mattino moderati o tesi Sud-occidentali con raffiche di Libeccio localmente forti sulla costa; dal pomeriggio rotazione a Nord-Ovest (Maestrale) con nuovi decisi rinforzi specie nelle valli esposte.



Mare da molto mosso ad agitato con mareggiata dal pomeriggio lungo il litorale apuo-versiliese.