Tamponi ai vigili, Forza Italia contro Rossi: «Inchiesta inopportuna»

Massa - La scelta da parte dell'amministrazione comunale di Massa di ordinare tamponi per tutto il personale della Polizia Municipale in seguito al contagio di due vigili ha trovato la ferma disapprovazione del Presidente della Regione Toscana Enrico Rossi. Lo stesso governatore ha dichiarato nei giorni scorsi di aver fatto aprire un'inchiesta dell'Asl per capire "cosa effettivamente sia successo, dal momento che gli agenti sono stati sottoposti al test mentre "mancavano i tamponi nelle Rsa e ai cittadini".



Nel frattempo però il Gruppo Consiliare di Forza Italia esprime piena solidarietà all'amministrazione Persiani: "La scelta di effettuare il tampone a tutti i vigili è stata sensata ed ha dimostrato un grande senso di responsabilità da parte del Sindaco e della sua Giunta - affermano Stefano Benedetti e Giovanbattista Ronchieri - Siamo certi che se, al contrario, non avessero provveduto ad effettuare questo controllo, il Governatore avrebbe denunciato pubblicamente il Sindaco e tutta l’amministrazione comunale per aver sottovalutato i rischi del contagio e magari di aver messo in forte pericolo gli stessi vigili urbani e i cittadini che vi entravano in contatto. D’altronde per Enrico Rossi è già iniziata la campagna elettorale e di fronte al rischio di perdere la Regione, non esita a sfruttare le attuali condizioni legate all’emergenza per far campagna elettorale.



L’altra questione, non meno importante, - aggiungono i consiglieri - è proprio la disparità di trattamento evidenziata dalle pretese del Governatore, che da una parte chiede una indagine contro l’Amministrazione Comunale di Massa per aver messo in sicurezza vigili e cittadini e dall’altra emette l’Ordinanza N. 54, che prevede che i migranti potranno effettuare il test sierologico gratuitamente, mentre i normali lavoratori ed i professionisti lo dovranno pagare di tasca propria. Una forma di razzismo al contrario. Questa non è la strada che porta da qualche parte e ci auguriamo che alle prossime elezioni i cittadini, tutti, decidano di mandare definitivamente a casa un centro Sinistra che ha fallito tutti gli obiettivi".



La presa di posizione di Forza Italia è confermata dal commento del senatore Massimo Mallegni, che prende le difese di Persiani e degli operatori dell'Asl Toscana nord: "L’inchiesta voluta dal Governatore Rossi su tamponi effettati agli agenti della Polizia Municipale è inopportuna. E’ sbagliato scagliarsi contro medici, infermieri e funzionari della struttura dell’Asl Toscana Nord, è sbagliato metterne in discussione la loro credibilità ed il loro operato. – spiega Mallegni – Bene ha fatto il sindaco di Massa a richiedere i tamponi per gli agenti, che sono una delle categorie più a rischio senza peraltro passare avanti ad altre categorie o, come scritto, alle Rsa. A Massa il Governatore ha fatto già tanti danni - aggiunge Mallegni - Speriamo non ricominci ora che è alla fine del suo mandato. Ci risulta che anche altre amministrazioni di centro sinistra, di questo territorio, abbiano fatto i test, ma nei loro confronti non c’è stata alcuna presa di posizione".



Anche Fratelli D'Italia era intervenuto in difesa del Comune, definendo l'ordine di eseguire i tamponi un "atto doveroso". "Ci risulta che Italia Viva sia ancora al fianco di Rossi" - aveva scritto infatti Alessandro Amorese in una nota a nome del coordinamento provinciale. Immediata dunque la replica del partito: "Italia Viva Massa e la consigliera Dell’Ertole, contrariamente a quanto ha riportato il consigliere Amorese, non hanno sollecitato il Sindaco affinché facesse i tamponi, ma lo hanno esortato, come anche tutte le sigle sindacali unite a mezzo stampa, affinché dotasse il corpo di polizia municipale dei dispositivi di protezione individuale che, a quanto parte, hanno tardato ad arrivare. Nei giorni in cui scoppiava la pandemia ci risulta, infatti, che il Comune di Massa spendeva circa 10.000 euro per “migliorare” i procedimenti sanzionatori affidandoli ad una società esterna, La Etruria P.a. S.r.l. Forse, quindi, ha prevalso la voglia di far cassa rispetto a quella di tutelare la salute degli agenti.



Infine - aggiunge Italia Viva - ci stupisce questa tardiva attenzione di Fratelli d’Italia alla salute dei vigili urbani, visto che è stato proprio il loro assessore ai lavori pubblici, d’accordo con il loro comandante nonché dirigente del settore lavori pubblici, a ordinare agli agenti di eseguire un trasloco in piena emergenza Covid, sottovalutando l’ulteriore rischio a cui li avrebbero esposti. E visto che il tema, almeno noi, lo abbiamo seguito sin dall’inizio, rivolgiamo al consigliere Amorese l’altra domanda che abbiamo già posto invano al Sindaco, così magari sarà lui a chiarire i nostri dubbi, - come ha del resto già fatto sulla presenza di agenti contagiati, confermando che ce ne sono ben 2 e non nessuno, come invece ha detto il Sindaco in Consiglio Comunale - : il trasloco è stato eseguito dagli agenti e dall’impresa da voi incaricata mettendo in atto tutte le dovute precauzioni (mascherine, calzari, guanti, gel sterilizzante) oppure no? Perché anche quella potrebbe essere stata una occasione di contagio per i nostri agenti, magari sottovalutata dall’amministrazione".